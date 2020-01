Juez analiza solicitar una conminatoria a la Fiscalía para ir a juicio

El juez Martín Camacho, que está llevando el control jurisdiccional del proceso, dijo que analizará el pedido del representante legal del Ministerio de Obras Públicas, para que se emita una resolución conminatoria al Ministerio Público para que presente una acusación formal por el hecho y vaya a juicio oral.

“Tengo que verificar las últimas actuaciones en el cuadernillo de investigaciones y determinar si se cumplieron los plazos para ir a juicio”, apuntó el juzgador, que hará conocer su decisión en los siguientes días.

El fiscal Olvis Égüez, cabeza de la comisión que investiga el caso, dijo que esperarán la determinación del juez para analizar su dictamen y ver los pasos judiciales que seguirán.

Las reacciones

Bruno Goytia, hijo del copiloto Ovar Goytia que falleció en el accidente en Colombia, dijo que lo que está sucediendo con este proceso le provoca molestia, ya que considera que la Fiscalía ha detenido a gente inocente.



“El general (Gustavo Vargas Gamboa) es inocente”, afirmó el joven piloto y lamentó que hasta ahora no puedan detener o conminar para que se presente Marcos Rocha, al que identifica como uno de los dueños de la empresa LaMia.



“Las familias están penando porque no pueden cobrar ningún monto por los seguros, ya que no hay un representante legal de LaMia”, apuntó Goytia.



Por su parte, la azafata de LaMia y una de las supervivientes del accidente, Ximena Suárez, lamentó el desarrollo del proceso judicial y dijo que ahora lo que está sucediendo desfavorece a todos los trabajadores de la aerolínea, que no tienen a quién reclamar sus liquidaciones y pagos adeudados.



“Esto (por el caso) va más para atrás que para adelante”, enfatizó la joven, que inició un proceso laboral contra LaMia hace un par de meses, pero por la ausencia de un representante legal de la firma, su reclamo no ha logrado ningún avance.



Suárez se preguntó por qué hasta ahora la justicia no pidió la detención del empresario Ricardo Albacete, que figura como dueño de los aviones que utilizaba LaMia.



La ausencia de un representante legal de LaMia, coinciden Suárez y Goytia, hace que nadie puede cobrar las indemnizaciones por los seguros que tenía la aerolínea que se siniestró en Colombia.