ELN respetará las zonas de reunión en Colombia

El líder del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Nicolás Rodríguez Bautista, alias "Gabino", dijo en una entrevista publicada este jueves que respetará las zonas en las que se reunirán las FARC, pero advirtió que el alto el fuego entre el Gobierno y esa guerrilla no les afecta.



"El proceso de paz en este momento no es con el ELN, el cese al fuego no es con el ELN y la mayoría de las zonas de concentración (de las FARC) están en áreas donde está el ELN desde hace muchos años", dijo "Gabino", en una entrevista con Red+Noticias.



El Gobierno colombiano y las FARC aceptaron el 24 de agosto un acuerdo de paz tras casi cuatro años de diálogos.



Como parte de los acuerdos, está la creación de 23 Zonas Veredales de Transición y Normalización (ZVTN) y ocho campamentos en las que se reunirán los guerrilleros como paso previo a la dejación de armas y la desmovilización.



En este sentido, "Gabino" dijo que cuando en el ELN supieron dónde estarían ubicadas esas zonas dio una "orden clara" de que fueran respetadas y se impusiera la "prudencia y responsabilidad para con esa realidad", así ellos no compartan el proceso de paz con las FARC.



Sin embargo, señaló que ellos no lanzan "grandes operaciones militares", sino que tiene una "actitud de respuesta" frente a las mismas.

"Por eso es importante el avance del proceso de paz con el ELN.



En marzo pasado el Gobierno y el ELN anunciaron en Caracas el inicio de una fase pública de diálogos, pero hasta el momento las partes no han avanzado más allá de esa declaración, en parte por la negativa del grupo guerrillero a liberar a los secuestrados y renunciar a ese delito, tal y como reclama el Ejecutivo.



En este sentido, "Gabino" señaló que no comparten "ni la agenda ni los objetivos" que llevaron las negociaciones del Gobierno y las FARC, pero dijeron ser "respetuosos".



Asimismo, aseveró que no aceptan "imposiciones" como la suspensión de los secuestros, que consideró como "retenciones por razones económicas y políticas".



"El ELN buscará la paz aún si el presidente (Juan Manuel) Santos se niega a abrir las negociaciones. Lucharemos por ella hasta las últimas consecuencias", destacó.