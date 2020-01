Gobierno admite que no pagó a dueño de Ametex

El viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Martín Bazurco, calificó de mentiroso al exdueño de la empresa textil Ametex, Marcos Iberkleid, aunque admitió que él no recibió dinero por la transferencia de la empresa al Estado.



"El señor Iberkleid ha dicho que no ha recibido ni un centavo de la transferencia de Ametex, porque no podía recibir ni un solo centavo debido a que su empresa estaba en etapa de reestructuración por la situación económica en la que estaba y había una junta de acreedores que durante el proceso de restructuración fue la máxima autoridad de la empresa", dijo Bazurco.



Las autoridad sostuvo que fue la junta de acreedores la que firmó los contratos de alquiler con la Empresa Pública Nacional Estratégica de Textiles (Enatex) dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo durante la gestión de la exministra Teresa Morales.



Bazurco remarcó que es absurdo creer que Iberkleid luego de dejar la empresa en las condiciones en las que la dejó con una junta de acreedores sin poder pagar a los trabajadores, sin poder pagar a las AFP y a los acreedores hubiera esperado recibir un dinero y precisó que ese dinero se ha pagado, lo ha recibido la junta de acreedores y se destinó como marca la ley para pagar los finiquitos y al resto de acreedores incluyendo a las AFP.



Según Bazurco, hubo un acuerdo transaccional, un proceso de restructuración y otro de liquidación de Ametex en el marco del Código de Comercio para dar curso a la estatal Enatex, que se cerró por decreto el 14 de mayo.



Cabe recordar que debido a problemas financieros el Gobierno tuvo que cerrar Enatex y dejar a más de 800 trabajadores sin su trabajo, de los cuales unos 200 aún no cobraron sus finiquitos.



Por ello la COB ya realizó un paro de 48 horas y amenaza que a partir del miércoles realizará un paro de 72 horas con el propósito de que se derogue decreto 2765 de cierre de Enatex .