Evo dice que se impone la verdad en el 'caso Zapata'

El presidente Evo Morales usó su cuenta en Twitter para pronunciarse al escándalo por un supuesto hijo y tráfico de influencias con Gabriela Zapata, su exnovia y exgerente de la empresa China CAMC. Asegura que ese impone la verdad.



"El 5 de febrero dije mi verdad sobre el niño y el tráfico (de influencias). Ahora se impone la verdad. Que el pueblo juzgue...", escribió la autoridad en su cuenta oficial en esa red social, mensaje que surge en medio del proceso que se inició contra el entorno y abogados de la mujer.



El mandatario acompañó ese tuit con otro que dice: "Tengo todavía 3 años y medio de Presidente. Pido a la derecha que no mienta y que me dejen trabajar. No perjudiquen a Bolivia", en referencia al mandato que debe cumplir.



Ayer el Ministerio Público aprehendió a Pilar Guzmán, "tía" de Zapata y a Eduardo León, uno de sus abogados. Existe una orden de aprehensión contra William Sánchez y Wálter Zuleta, otros de sus dos defensores en el proceso judicial iniciado por el Gobierno.



Las cuatro personas están acusadas por los delitos de trata y tráfico de personas, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, engaño a personas incapaces y asociación delictuosa, por la presentación de un menor falso como hijo de Morales.



El cinco de febrero, el presidente dijo: "evidentemente, a la Gabriela Zapata Montaño conocí en 2005, la verdad que era mi pareja. El 2007 tuvimos un bebé y lamentablemente, nuestra mala suerte, ha fallecido. Tuvimos algunos problemas y a partir de ese momento nos distanciamos, ya pasan como 10 años".



La versión del primer mandatario ahora contrasta con lo que sostiene Zapata, que señala que estuvo dos veces embarazada de Evo y que tuvo a uno de los niños y que todavía vive. Además asegura que la relación se mantuvo por dos años y ocho meses hasta 2010.