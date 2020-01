Evo pide recurrir a FIFA por los insultos en Chile

"Los ministros correspondientes tienen el encargo del Presidente de presentar la denuncia ante la FIFA, Conmebol y otras instancias internacionales de futbol, para que se sancione este tipo de acciones que no corresponden entre pueblos civilizados", informó a Cadena A el ministro de Trabajo, Gonzalo Trigoso.



El primer mandatario, Evo Morales, pidió acudir a la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) para acusar los actos xenófobos cometidos por la hinchada chilena, durante el empate de la selección nacional por eliminatorias.



Conoce más: Evo apela a cálculos para llegar al mundial de Rusia



"El deporte es integración, es el único deporte, el fútbol, nos hace olvidar de nuestras diferencias políticas, ideológicas. Si el fútbol es integración, no puede ser ofensa, no puede ser discriminación. La ofensa, discriminación y agresión a la selección es una ofensa a todos los bolivianos y bolivianas, no compartimos ", señaló la autoridad en un acto en Cochabamba.



Agregó que "ojalá nuestra Federación Boliviana de Fútbol, la Conmebol y la FIFA puedan tomar cartas en el asunto, porque seguro esos dirigentes nacionales e internacionales apoyan el deporte para integrarnos, unirnos y no para discriminarnos y marginarnos. Deben tomar cartas en el asunto para que nunca más un grupo de chilenos puedan ofender a países que van a visitar".



Lea también: Evo replica a Insulza por pedido de respeto a Chile



En la víspera buena parte de los 40 mil hinchas que llegó a Macul, inició cánticos xenófobos (“Olé, olé, olé, olá, el que no salta no tiene mar”) y también gritos contra Carlos Lampe, en cada ocasión que ejecutaba en el partido.



Morales sostuvo además que "sorprendido por el resultado del partido de la selección boliviana ayer en Chile, con mucha valentía, con mucha fuerza, garra, perseverancia, un empate al bicampeón de América en su casa



Puedes ver: Tarud señala que Evo es "generalísimo" de Insulza



Explicó finalmente que "la selección soportó agresiones, agresión, insulto, no es noble, en el fútbol no se gana con insultos, en el fútbol y cualquier deporte, no se gana con amenazas (...) Intentaron amedrentar, humillar, intimidar, bajonear a nuestra selección y con fuerza, con mucha garra, empatamos en Chile".