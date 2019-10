Romero dice que no hay registros del hijo de Evo

No existe un registro oficial sobre la salida del país del hijo que Evo Morales tuvo con Gabriela Zapata, según una investigación realizada por el Ministerio de Gobierno a partir de datos de Migración y el Segip. El menor no cuenta con una cédula de identidad y tampoco un pasaporte.



"De acuerdo al informe del Segip, no existe ninguna cédula de identidad que haya sido tramitada a nombre del menor, mientras que Migración indica que desde el año 2007 a la fecha no se registra trámite de pasaporte alguno a nombre del menor", manifestó Carlos Romero en conferencia de prensa.



La autoridad dijo que si la empresaria sacó al menor de forma ilegal, incurrió en el delito de trata y tráfico de personas, aunque sostuvo que "no tiene explicación lógica que el menor hubiera salido del país sin documentos".



"El informe indica que desde el año 2007 el menor no registra ningún flujo y tampoco existe ningún documento de autorización de permiso de viaje que conste en el archivo", reiteró la autoridad, frente a la versión del entorno de Zapata sobre el traslado del hijo al exterior por "seguridad".



Sobre Gabriela Zapata, el ministro precisó que "hay muchos viajes a Argentina, viajes a Brasil, son viajes relativamente cortos, duran tres días o cuatro días. A Chile solo hay un ingreso por Viru Viru, es el único que hemos encontrado".



La versión de la exnovia del presidente indica que trasladó en 2007 al menor a Chile para que reciba tratamiento médico, mientras que desde el Gobierno se reivindica que el menor no existe materialmente, sí de forma legal.