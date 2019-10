Gobierno prohibirá el acceso a sitios web de pornografía

El gobierno viene trabajando en un mecanismo provisto por la Interpol para restringir a la población el acceso a sitios web pornográficos y maliciosos desde su computadora o celular, informó el director de la Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), César Borth.



"La Interpol dispone de una página web donde identifica y pone mecanismos de control a páginas que son malas, maliciosas. Nosotros como ATT y como Ministerio de Gobierno lo que tenemos que hacer es utilizar esa información que tiene la Interpol para poder tener unas barreras para que ninguna persona pueda acceder a ese tipo de sitios", informó Borth a la agencia de noticias Fides.



El trabajo no sólo involucra a entidades del gobierno, sino también a las empresas telefónicas que ofrecen sus servicios en Bolivia (Entel, Viva y Tigo), que cuentan con recursos técnicos para impedir el acceso a estos sitios de Internet. "Técnicamente tienen la capacidad para frenar el acceso a esas páginas", precisó.



Además de sitios web con contenido pornográfico, el objetivo de esta medida es restringir el acceso a portales "de secuestros, de mafias y otro tipo de contenidos que dañan a la sociedad".



Lo que se busca es cuidar que menores de edad ingresen a sitios con este tipo de contenido. No obstante, precisó Borth, la medida está pensada para que ninguna persona pueda acceder a estos sitios virtuales.



"Como ente regulador le vamos a dar seguridad y respaldo a los operadores para que puedan ellos evitar que cualquier persona acceda ese tipo de páginas", manifestó Borth, quien no precisó hasta cuándo se podría dar curso a esta regulación.



"Nos importa Bolivia"



El anuncio de Borth se da luego de que el pasado martes las empresas telefónicas Entel, Viva y Tigo, junto a la Asociación GSMA Latinoamérica, firmaran un acuerdo para encarar juntos la campaña "Nos importa Bolivia", una iniciativa que busca enfrentar la inseguridad a través del uso del celular y sus servicios.



En el acto de firma del acuerdo, el gerente general de Entel, Oscar Coca, demandó de las autoridades del Ejecutivo una regulación de los contenidos pornográficos de Internet a la que están expuestos menores de edad. "No podemos permitir que páginas donde hay pornografía infantil se sigan permitiendo y eso no hay que censurarlo, hay que controlar y hay que hacer aquello", manifestó Coca.