Solo 16 de 900 candidatas entran en la política saudí

Al menos dieciséis mujeres saudíes han logrado entrar en política con un puesto en los consejos municipales, tras ser elegidas en los comicios del sábado, los primeros en los que pudieron participar como candidatas y votantes.



Según los datos publicados entre hoy y ayer por las comisiones electorales de las distintas circunscripciones, estas mujeres fueron elegidas en once provincias.



En total participaron en la cita electoral 702.542 personas, lo que supone un 47 % de los inscritos para votar, que eligieron a 2.106 representantes de los consejos municipales.



Los resultados dados a conocer hoy indican que una mujer fue elegida en la provincia de Medina (oeste), otra en la región oriental y una tercera en Al Qatif (este).



Estas se suman a las trece mujeres que obtuvieron un asiento en los consejos municipales de Riad (tres), Yeda (dos), Al Ahsá (dos), Al Quseim (dos), La Meca (una), Al Yauf (una), Tabuk (una) y Yazan (una), según los datos difundidos la víspera.



Entre las candidatas victoriosas figura Lama al Suleiman, una empresaria que ocupa el puesto de vicepresidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Yeda.



Otro nombre conocido es el de Hoda al Yarisi, también empresaria y miembro de la ejecutiva de la Cámara de Comercio e Industria de Riad.

Los candidatos, 6.440, de los que solo 900 eran mujeres, tienen una semana para presentar sus recursos al proceso electoral.



La participación de la mujer en estos comicios, un hecho histórico en el país, fue posible gracias a un decreto de 2011, promulgado por el entonces rey Abdalá bin Abdelaziz, fallecido el pasado enero.



La campaña para las votaciones no fue fácil para las mujeres, ya que en la misma línea política que rige el país, basada en la "sharía" o ley islámica, la Comisión Electoral impuso la segregación total de sexos.

Con esta medida, los aspirantes tenían prohibido emplear fotografías en su propaganda y pronunciar discursos ante personas del otro sexo, lo que afectaba sobre todo a las mujeres debido a que había un mayor número de electores masculinos.



En el ultraconservador reino saudí, las mujeres sufren una serie de restricciones, y no pueden por ejemplo conducir o viajar fuera del país sin un varón de la familia o tutor