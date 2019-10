Músicos y artistas firman manifiesto contra Trump

Más de un centenar de músicos y artistas, en su mayoría del mundo de Hollywood, firmaron hoy un manifiesto titulado "united against hate" (unidos contra el odio) con el fin de evitar que Donald Trump llegue a la Casa Blanca.



Las actrices Julianne Moore y Jane Fonda, las estrellas televisivas Bryan Cranston, Kerry Washington y Neil Patrick Harris, los cineastas Michael Moore y Michael Mann y el rapero Macklemore o el cantante de música electrónica Moby son algunos de los firmantes.



"Creemos que es nuestra responsabilidad utilizar los medios a nuestro alcance para llamar la atención de los peligros que supone una presidencia de Trump", se indica en el manifiesto.



"Donald Trump quiere devolver nuestro país a una época en la que el miedo justificaba la violencia, la codicia alimentaba la discriminación", se agrega en el texto.



Entre los colectivos que enumeran se verían perjudicados por Trump están los latinos en general y mexicanos en particular, los afroamericanos, las mujeres, los asiáticos, los musulmanes, los refugiados o la comunidad LGTB, entre otros.



"Algunos de nosotros pertenecemos a los grupos que Trump ha atacado. Otros no. Pero la historia nos demuestra que es solo una cuestión de tiempo que el "otros" se convierta en "yo"", se apunta en el documento.



Por todo ello, hacen un llamamiento a todos los estadounidenses para que "se ubiquen en el lado buena de la historia" y que "usen el poder de su voz y de su voto para derrotar a Donald Trump y al odio que su ideología representa".