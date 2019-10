21% de trabajadores no recibieron el segundo aguinaldo

El Ministerio de Trabajo confirmó este martes que recibió 538 denuncias de trabajadores que no cobraron el primer aguinaldo, 475 denuncias de obreros que no recibieron el segundo aguinaldo y de 175 asalariados que no cobraron ninguno de los beneficios, de acuerdo a las planillas presentadas.



Por otra parte, señaló que el 79% de las 23.675 empresas registradas en el Registro Obligatorio de Empleadores (ROE) cumplió con la presentación de planillas del pago del segundo aguinaldo Esfuerzo por Bolivia, mientras que el 80% hizo lo mismo con las planillas del aguinaldo de Navidad.



Los empleadores tenían plazo hasta el 30 de enero para presentar las planillas en las jefaturas departamentales, así como también en la Oficina Virtual de Trámites (OVT) de esta cartera de Estado; sin embargo, todavía siguen presentándose, pero sujetas a multas económicas.



,