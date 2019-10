Bolivia no usará “muletillas” políticas en sus alegatos ante La Haya

Bolivia presentará la próxima semana argumentos jurídicos y no políticos ante la Corte de La Haya, que escuchará también a Chile para tratar la solicitud chilena de que ese tribunal se declare incompetente para considerar la demanda boliviana marítima, afirmó este lunes el Gobierno de La Paz.



"Bolivia está recurriendo exclusivamente a argumentos de carácter jurídico y por eso estamos tan seguros y no utilizamos muletillas de carácter político para garantizar la solidez de nuestro

planteamiento ante la Corte de La Haya", declaró el vicepresidente Álvaro García Linera a medios en Santa Cruz.



La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya convocó a

Chile a presentar sus alegatos orales el 4 y 7 de mayo y a Bolivia,

el 6 y 8 del mismo mes sobre la objeción chilena acerca de la

jurisdicción del alto tribunal para tratar el histórico reclamo

boliviano de una restitución de la salida al mar perdida en 1879.



"Superioridad jurídica"



García Linera dijo que "Bolivia está muy confiada en su punto de

vista y en su posición" porque está "apegada a la verdad" y no usará

las argumentaciones políticas para hacer valer sus derechos en el

alto tribunal de Naciones Unidas.



"No cabe duda que estamos en un nivel de superioridad jurídica,

legal, histórica y moral en nuestro planteamiento", agregó.



El vicepresidente boliviano opinó que las autoridades chilenas

"no logran definir una estrategia coherente" porque alguna de ellas

ha anticipado que Chile combinará argumentos jurídicos y políticos.



"Está claro entonces que ellos (las autoridades chilenas) están

admitiendo que no es suficiente o no tienen los argumentos jurídicos

válidos y por eso quiere recurrir a argumentos políticos", afirmó.

Bolivia demandó a Chile en 2013 ante la CIJ para pedir un fallo

que obligue a ese país a negociar en firme y de buena fe su

reclamación marítima.



El sustento jurídico boliviano



El Gobierno boliviano ha argumentado que esa obligación de

negociar se justifica porque varios Gobiernos de Chile han ofrecido

a Bolivia una solución al problema, pero no concretaron sus ofertas.



El país sostiene que la pérdida de su litoral fue producto

de una invasión de tropas de Chile, que declaró la guerra mucho

tiempo después de haber ocupado la costa boliviana.



En esa contienda, Bolivia perdió frente a Chile 400 kilómetros de

costa y 120.000 kilómetros de territorio.



Chile ha rechazado el reclamo boliviano alegando que los límites

quedaron zanjados en un tratado firmado en 1904, 25 años después de

la guerra