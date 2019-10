Francisco conmovió a sus seguidores en Nueva York

El papa Francisco conmovió y asombró el viernes a Nueva York en un inolvidable día que incluyó un baño de multitudes en Central Park, un fuerte mensaje en la ONU contra la opresión financiera al mundo en desarrollo y emotivas visitas al Memorial del 11 de Septiembre y una escuela.



Llegado el jueves por la tarde procedente de Washington, el sumo pontífice argentino revolucionó a la Gran Manzana y se despidió con una misa para 20.000 personas en el Madison Square Garden en la que llamó a la esperanza y la solidaridad.



La intensa jornada de Francisco en Nueva York tuvo momentos de intensa emoción, por ejemplo su cálido encuentro con niños e inmigrantes en una visita a la escuela católica "Our Lady Queens of Angel" de East Harlem, tradicional barrio desfavorecido de mayoría latina.



"Sé que uno de los sueños de sus padres, de sus educadores, es que ustedes puedan crecer con alegría. Siempre es muy bueno ver a un niño sonreír. Acá se los ve sonrientes: sigan así y ayuden a contagiar la alegría a todas las personas que tienen cerca", les dijo a todos.



A continuación, decenas de miles de personas, incluyendo ancianos, discapacitados y no católicos, ovacionaron a Francisco al paso de su papamóvil en una procesión por Central Park que tuvo lugar bajo un griterío ensordecedor.



Agitando banderas amarillas y blancas del Vaticano, algunos vestidos con camisetas con la leyenda "I love Pope Francis" (Amo al papa Francisco), la gente, entre ellos muchos latinos, se reunió en un clima carnavalesco esperando horas bajo el sol.



Otro gran momento fue la visita del papa de 78 años al Memorial del 11-S en el sur de Manhattan, donde encabezó una emotiva ceremonia interreligiosa en el lugar donde se levantaban las Torres Gemelas.



El sumo pontífice inclinó su cabeza junto a uno de los inmensos piletones negros del Memorial y luego colocó una rosa en su borde, donde están inscritos los nombres de las víctimas.



Fuerte mensaje en la ONU



La intensa agenda de Francisco el viernes en Nueva York comenzó con su esperada presentación en la sede de las Naciones Unidas, la quinta de un papa en la sede de la organización internacional, luego de las de Pablo VI en 1965, Juan Pablo II en 1979 y 1995 y Benedicto XVI en 2008.



Su discurso tuvo un fuerte acento en lo económico y social, con un reclamo para evitar la exclusión y una defensa del derecho al "techo, trabajo y tierra", pero también pidió un acuerdo "eficaz" sobre cambio climático.



En medio de la crisis de la deuda externa que afecta a Grecia y las medidas draconianas de austeridad reclamadas por sus acreedores, el papa Francisco pidió a los "organismos financieros internacionales velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de éstos a sistemas crediticios".



"Lejos de promover el progreso, someten a las poblaciones a mecanismos de mayor pobreza, exclusión y dependencia", recalcó en español.



Como era de esperar, el papa pidió que la conferencia mundial sobre cambio climático de diciembre próximo en París llegue a "acuerdos fundamentales y eficaces".



En el área de la política internacional más tangible, Francisco dio su apoyo al acuerdo sellado entre Irán y las grandes potencias sobre el programa nuclear de Teherán, calificándolo de "prueba de buena voluntad y derecho".



Por último, en la misa de cierre en el Madison Square Garden, el papa rindió homenaje a la diversidad de las metrópolis como Nueva York, la ciudad más grande de Estados Unidos, aunque subrayando también sus "desafíos".



"En las grandes ciudades, bajo el ruido del tránsito, bajo "el ritmo del cambio", quedan silenciados tantos rostros por no tener "derecho" a ciudadanía, no tener derecho a ser parte de la ciudad, los extranjeros, los hijos de éstos (y no solo) que no logran la escolarización, los privados de seguro médico, los sin techo, los ancianos solos", recordó.



Tras su paso por Washington y Nueva York, Francisco concluirá su visita a Estados Unidos el domingo en Filadelfia.