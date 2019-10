Envían nota de protesta a Bolivia por 'visita' a Chile

El Canciller de Chile, Heraldo Muñoz, señaló que se enviará una nota de reclamo a Bolivia por la actitud de las autoridades que realizan una "visita no oficial" a puertos de Arica y Antofagasta en los que existe interés nacional de los transportistas.



Durante una entrevista con la radio ADN del país vecino, la autoridad señaló que "así que nosotros les haremos saber nuestro parecer por los conductos diplomáticos", tras que en la víspera el Gobierno boliviano convocó al cónsul chileno en La Paz y le entregó una misiva de reclamo.



Muñoz agregó que "la actitud que ha tenido Bolivia al tratar de imponer con arrogancia una visita cuando no ha sido invitado, y en condición de visita privada", pese a que el Gobierno boliviano asegura que se cumplieron con todos los requisitos para comunicar el arribo de la delegación de casi 60 personas.



A juicio del ministro chileno, la "inspección" de las autoridades bolivianas "no tiene otro propósito sino que propagandístico. Y eso, creo que a todos les queda muy claro". En la víspera advirtió que existe una maniobra contra la administración de Santiago.



En la víspera, tras una prolongada espera y mucha tensión, la comitiva nacional estuvo en Arica, donde constató 25 faltas en el servicio que se debe ofrecer a los transportistas de carga boliviana. Hoy el Canciller David Choquehuanca y la delegación estará en Antofagasta.