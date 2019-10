Sin reformas, la salida de Grecia del euro es posible

El vicepresidente de la Comisión Europea a cargo de la zona euro, Valdis Dombrovskis, estimó este martes que sin un "paquete creíble de reformas" una salida de Grecia de la zona euro "no puede excluirse".



"Claramente Grecia enfrenta desafíos inmensos e inmediatos. Necesitamos ahora una estrategia clara y creíble sobre cómo Grecia va a salir de esta crisis (...) pero si no se construye confianza, sin un paquete de reformas creíble no puede excluirse" una salida del euro, dijo al llegar a una reunión del Eurogrupo en Bruselas antes de una cumbre extraordinaria de la zona euro.



El comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, mantuvo la misma actitud expectante al llegar a la reunión y estimó que correspondía a Grecia hacer propuestas de reformas y ajustes "concretas, completas y creíbles" luego del rotundo rechazo de los griegos en el referendo del domingo a los pedidos de ajuste de los acreedores de Grecia.



"Mucho dependerá del gobierno griego", estimó por su parte el ministro italiano Pier Carlo Padoan.



Reacción de otros países



El ministro alemán, Wolfgang Schauble, se pronunció en el mismo sentido considerando que "todo depende de una decisión del gobierno griego", aunque señaló que "sin un programa no hay posibilidad de ayudar a Grecia en el marco de la zona euro".



"Las antiguas propuestas fueron rechazadas. Será difícil", dijo en tanto el presidente del Eurogrupo y ministro de Finanzas holandés, Jeroen Dijsselbloem.



"Estamos preparados para hacer lo que sea necesario para reforzar la zona euro y mantenernos unidos", añadió.



El ministro eslovaco, Peter Kazimir, se declaró "muy escéptico" sobre la posibilidad de hallar un acuerdo este martes y estimó que alargar "estos debates y discusiones sería perjudicial para Grecia y para la Eurozona".



"Por lo tanto debemos decidir en las próximas horas y semanas en un sentido u en otro", agregó.



El ministro español, Luis de Guindos, consideró que se encontraban "en los últimos segundos" y repitió que su país está "dispuesto" a negociar un tercer programa de rescate financiero, esto si Grecia "se ajusta a las reglas".



El recientemente nombrado ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, no hizo comentarios al llegar a la reunión.



Último intento de Tsipras



Tras una primera ronda frenética de conversaciones este lunes

entre Tsipras y los demás líderes internacionales, Grecia afronta

hoy dos reuniones cruciales, una del Eurogrupo y una cumbre con los

jefes de Estado y de Gobierno de los países de la eurozona.



La victoria del "no" en el referéndum del pasado domingo, además

de la hoja de ruta firmada con los demás partidos del país, a

excepción de los comunistas y los neonazis, deberían dar fuerza al

equipo de Tsipras para negociar.



Según fuentes comunitarias citadas por el diario "Kathimerini",

16 de los 18 países de la eurozona estarían a favor de dejar salir a

Grecia de la unión monetaria.

