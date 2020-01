Mira estos 5 errores que no te dejan bajar de peso

Bajar de peso y hacer ejercicio son los propósitos más comunes que las personas nos proponemos realizar cada inicio de semana, y que muchas veces no llegamos ni a iniciarlos.



Es en esta época cuando las temperaturas se elevan y todos buscan las piscinas para refrescase, cuando muchas personas ingresan al GYM para mejorar su figura. Sin embargo, la desesperación por bajar de peso muchas veces ocasiona que comentamos errores al momento de ejercitarnos que en lugar de ayudarnos, perjudican nuestra salud.



Por eso te presentamos una lista de los errores más frecuentes que no te ayudan a conseguir esa figura envidiable que tanto deseas. Si estas desde tu celular has clic aquí para ver el multimedia.,