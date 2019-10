Mira el nuevo tráiler de 'Batman vs Superman'

La compañía discográfica estadounidense "Warner Bros" presentó en la

Convención Internacional de Cómics de San Diego (Comic Con 2015) un nuevo adelanto oficial de "Batman vs Superman: Dawn of Justice".



En el tráiler podemos ver por primera vez a todos los personajes, entre ellos se muestra por primera vez en escena a Wonder Woman (Gal Gadot) y a Lex Luthor (Jesse Eisenberg).



Esta vez también podemos apreciar más en profundidad la batalla que enfrentará por primera vez a Batman (Ben Afleck) -y su superarmadura- contra Superman (Henry Cavill).



Mira el nuevo traáiler de "Batman vs Superman: Dawn of Justice" que será estrenada el 25 de marzo de 2016 y si te gustó... ¡comparte!

,