Harán peritaje a papeles retirados de la mansión

Los documentos y la computadora que fueron sacados de la casa donde vivía Gabriela Zapata, serán sometidos a un peritaje, según informó el abogado Williams Sánchez, que también representa a la empresaria, ex novia de Evo Morales.



"Como defensa estamos a la espera que el fiscal asignado al caso, Edwin Blanco, solicite a la autoridad jurisdiccional la apertura de la documentación para que sea sometida a un peritaje y establecer si se toma en cuenta o no en el caso", manifestó el defensor, según ABI.



En la víspera el Miniterio Público ingresó a la casa, con el fin de secuestrar papeles, fotografías, sellos y objetos que permitan consolidar las pruebas por el delito que se la acusa, enriquecimiento ilícito con afectación al Estado.



De acuerdo al jurista, el allanamiento y requisa se tuvo que acelerar para evitar "traumas" en una niña que se encontraba con la empleada en el domicilio ubicado en la Florida, en la zona Sur de La Paz. La familia denunció el uso excesivo de violencia.



Sánchez explicó que en el acto procesal se recabaron pasaportes, folders y carpetas con documentos, el CPU de una computadora, un aipom y otros objetos como un vehículo, que no pertenece a Zapata, entre otros elementos que buscan constituirse como pruebas.