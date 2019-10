No había permiso para el 'Libro del Mar' en Chile

No existía autorización para la entrega del "Libro del Mar" en la feria del libro en La Serena, localidad de Chile, por eso se prohibió su entrega, según explicó el jefe de gabinete de esa municipalidad, Ricardo Soto.



"Era imposible autorizar la entrega de libros al interior de la feria, porque todos los stands que actualmente la componen postularon con meses de anticipación y la programación de exposiciones de libros está diseñada con tiempo", dijo el funcionario a medios del vecino país.



Además argumento que "la temática de este año es en homenaje a los 70 años del premio Nobel de Gabriela Mistral, que no tiene relación con la publicación que ellos quieren difundir". En la víspera la agrupación Casa Bolívar denunció un veto político al texto.



"No es la primera vez que el municipio de La Serena se comporta en forma matonesca y amenazante, con hechos de violencia concreta y discriminatoria hacia nuestros integrantes; debemos hacer presente que somos chilenos que propiciamos el diálogo entre Chile y Bolivia", anticipó ayer Alfonso Ossandón, delegado de comunicaciones de Casa Bolívar de La Serena.



El representante agrega que "debemos comunicarle que esta acción(la entrega) se realizará sí o sí, y desde ya lo hacemos responsable a usted y a su gobierno de cualquier atentado, persecución, amedrentamiento, prohibición, daño físico o psicológico de nuestros adherentes".