Hay paso hasta Montero, pero sigue el conflicto

No importa la lluvia ni el frío. Las decenas de choferes del Transporte Pesado se mantienen firmes y por cuarto día consecutivo, mantienen cortadas las principales vías de tráfico en el departamento de Santa Cruz. "No nos vamos a mover hasta no llegar a un acuerdo en el tema del pago de las multas e impuestos", decían de forma casi unísona cuando EL DEBER les consultaba sobre su posición.



Desde Santa Cruz de la Sierra hasta Montero las vías están expeditas, el bloqueo se levantó la madrugada de este jueves, pero desde la rotonda del municipio vecino hasta Portachuelo, es imposible poder avanzar. Las filas de camiones varados son kilométricas.

#LOÚLTIMO Filas kilométricas se observan en la ruta Montero-Portachuelo debido al bloqueo en el Puente Amistad pic.twitter.com/7WXjh1svf0— EL DEBER (@diarioeldeber) 2 de junio de 2016 n



"No se ha llegado a nada en el encuentro que tuvimos ayer con el ministro de Economía, Luis Arce. En febrero hemos planteado nuestro problema y no nos han podido resolver, no hay la voluntad", dijo René Olañeta, dirigente del Transporte Pesado que se encuentra liderando el punto de bloqueo que se instaló en la zona del Puente de la Amistad.



En este lugar, se ha dado cuarto intermedio en dos ocasiones para permitir el paso de los vehículos y así no perjudicar, en mayor forma, a los viajeros que transitan en el lugar.



¿Qué piden?

Entre los puntos que los transportistas solicitan al Gobierno están, la universalidad de las facturas y un defensor del contribuyente.



En contrapartida, la viceministra de Política Tributaria, Susana Ríos dijo a EL DEBER que el único punto en discusión es aquel que trata de los gastos vinculados al sector para considerarlos al momento de facturar.



Puntos de bloqueo



Desde hace cuatro días se mantienen cortadas las carreteras en Yapacaní, kilómetro 35 y 40, la ruta a Camiri (Pedro Lorenzo), a los valles cruceños (km 17 doble vía a La Guardia) y a la Chiquitania (Pailón).,