Bolivia encabeza aumento de tráfico aéreo en la Comunidad Andina

El tráfico aéreo internacional en los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) creció en 6,6% en 2014 respecto al año anterior, informó hoy el organismo regional.



La CAN señaló, en un comunicado, que 23.746.000 pasajeros embarcaron y desembarcaron el año pasado en los aeropuertos internacionales de los países que integran ese bloque.



El mayor crecimiento de tráfico aéreo internacional lo registró Bolivia, con un aumento del 11,1%; seguido por Colombia, con 8,6%; y Ecuador y Perú, con 7,5% y 2,9%; respectivamente.



La CAN agregó que entre los países andinos se transportaron 4.315.000 pasajeros, lo que representó un incremento del 5,8% en relación a 2013.



Bolivia fue el país que presentó mayor tráfico aéreo intracomunitario de pasajeros, con un aumento del 8%; seguido por Colombia, con7,6%; y Perú y Ecuador, con un 6,7% y 1,7%, respectivamente.



En cuanto a los meses con mayor movimiento de pasajeros, la CAN informó que en julio, agosto y diciembre de 2014 registraron mayor entrada y salida, en tanto que abril fue el que presentó menor registro de pasajeros.



Respecto al volumen de carga y correo movilizado por la CAN en el 2014, se detalló que ascendió a 1.174.980 toneladas, lo que implicó un crecimiento el 2,8% respecto a 2013.