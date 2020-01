Denuncian a menonitas por enorme deforestación

El senador beniano Yerko Núñez denunció este jueves que un grupo de menonitas, desde el año 2007, devastaron aproximadamente 15.000 hectáreas de tierra virgen con vegetación abundante en el municipio de San Javier, provincia Cercado del departamento de Pando. Asegura que el Gobierno conocía del hecho.



"En 2005 se asentaron en 38.000 hectáreas en el municipio de San Javier del Beni, pero según la (dirección) del Uso de Suelos del Departamento (el área) corresponde a un bosque natural y (en el espacio) es ilícito cualquier actividad agropecuaria y (los invasores) han destruido (hasta la fecha) aproximadamente 15.000 hectáreas del bosque amazónico virgen", acusó el opositor.



El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), en 2008, dispuso el desalojo de la colonia menonita. En 2012, la entidad reguladora de tierras envió una carta al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pidiendo el desalojo de los "invasores", que la misma solicitud también fue de conocimiento del titular de Gobierno, Carlos Romero, pero que no hicieron nada, a decir del legislador.



“Preguntamos: ¿Cuál es el poder que tienen los menonitas para (desmontar), atropellar y abusar a los compañeros campesinos? Mandamos tres peticiones de informes orales (PIO) al ministro César Cocarico, para que el director del INRA informe; a la misma autoridad pedimos que el director de Autoridad de Bosques y Tierras de Bolivia (ABT) brinde explicación sobre el cobro de multas; finalmente, al Ministro de Culturas porque en el área destruyeron sitios arqueológicos de la cultura prehispánica moxeña, pero no hay nada”, subrayó.



Núñez argumentó que el escritor Walter Zabala en un texto relató el peregrinaje de los campesinos benianos para hacer prevalecer el derecho del acceso a la tierra ante las autoridades nacionales pero que no recibieron respuesta; al contrario, los menonitas "instalaron varios aserraderos clandestinos para desmontar bosques y explotar los recursos maderables ilegalmente".



Presentación realizada por el asambleísta:,