Privados identifican a tres sectores que están afectados

El contrabando y los productos chinos, además de la sequía y la falta de agua, afectaron al menos a tres sectores económicos en la presente gestión. El sector productivo identificó a los textiles, calzados y alimentos como los más aquejados.Aunque aún no hay cifras oficiales, representantes, de la micro y pequeña empresa además de los empresarios, adelantan que este año no será para aplaudir y observan el poco éxito en las mesas de trabajo para diseñar políticas de apoyo y protección a la producción nacional con el Gobierno.“Más de 50.000 microempresas en estos últimos años se han cerrado porque no se pudo controlar el contrabando de la ropa china, de la manufactura usada. Esto está llevando a hacer desaparecer el sector”, dijo el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Humberto Baldiviezo.De la misma forma ve reflejado el efecto de la importación masiva de calzados, especialmente que provienen de Perú y China. “Los mayores problemas son los productos de importación que nos hacen competencia desleal. Por ejemplo, en los calzados y en los textiles. Los chinos traen a precios más baratos porque el Estado los deja ingresar con facilidad”, lamentó René Ticona, secretario de Relaciones de la Federación de Fabriles de La Paz.El sector asegura que la precaria situación de las empresas dejó en la calle a 5.000 trabajadores este año, solo en La Paz.La sequía y la falta de aguaSegún la Cámara Nacional de Industria (CNI), que en los próximos días realizará una evaluación económica, adelantó que la sequía y la falta de agua también afectaron a algunos sectores, como la agropecuaria y los alimentos.“El tema del agua va a hacer la diferencia para la evaluación de fin de año. Hay empresas que van a tener que parar”, manifestó Horacio Villegas, presidente de la CNI.El analista económico Armando Álvarez expresó: “Ante la probabilidad de que el dólar se siga apreciando en países vecinos y haga que el producto boliviano sea menos competitivo y más barato que el producto importado, hay que tomar medidas para que no siga afectando y se proteja a la producción nacional”