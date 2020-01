... cara a cara

_A Trump no le tiembla el pulso en su primera semana de mandato en EEUU. Decisiones polémicas, pero finalmente decisiones, que es lo que debe caracterizar a un líder, siempre y cuando actúe con sensatez. Nada peor que no tomar decisiones, ya que el costo de la inercia es peor muchas veces que cualquier error. El presidente estadounidense acaba de dejar perplejos a muchos con iniciativas como la de frenar el Tratado Transpacífico, lo que afecta a 12 países. También anunció la revisión del Nafta con México y Canadá y ayer firmó órdenes para activar dos oleoductos paralizados por Obama debido al riesgo de daños ambientales. Son decisiones impactantes, que dejan casi sin reacción a sus opositores y perfilan desde el inicio un estilo de su gobierno inspirado en la premisa de recuperar el liderazgo y la hegemonía mundial de su país. El tiempo y la historia dirán si Trump está equivocado. Lo que por ahora no se puede negar es que empezó a ejecutar lo que prometió.

Quedó claro que Evo Morales buscará otra reelección porque se siente ganador y percibe que no tendrá al frente en 2019 un rival de temer. Su encrucijada, sin embargo, es cómo habilitar su candidatura al menor costo político posible para no ponerse en contra al electorado. Otro referéndum es más riesgoso para su objetivo, pero si lo gana, su candidatura estaría vestida de cierta legitimidad. En cambio, renunciar seis meses antes de terminar su mandato es menos riesgoso para su fin, pero se vería más ilegítimo.

_La nueva ministra de Comunicación ha pedido respeto a los medios privados y ha prometido respetarlos. Si ocurre de esa manera, se dejaría atrás una anterior etapa difícil y de retroceso en el país en el ejercicio del periodismo.