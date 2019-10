Argentina descarta líos con Bolivia por compra de gas a Chile

El embajador de Argentina en Bolivia, Normando Álvarez, afirmó que no hubo ni habrá queja de la administración de Mauricio Macri al Gobierno boliviano por la disminución en los volúmenes de gas exportados durante los primeros días de mayo, y aclaró que la decisión de su país de comprar gas a Chile, sólo responde a una contingencia de invierno.



El diplomático argentino, en una entrevista con ANF, señaló que el promedio de envío de gas diario a Argentina que osciló en los primeros días de mayo entre 14 y 16 millones de metros cúbicos (MMmcd) no abastece la demanda interna que creció por el inicio del crudo invierno y la reactivación de las industrias.



"El ministro de Energía Juan José Aranguren plantea que los volúmenes enviados por Bolivia no alcanzan para el consumo interno, pero los acuerdos se están cumpliendo (…). Todo está en orden, tengo conocimiento que no hay un reclamo formal ni nada por el estilo. Argentina necesita más gas y creemos que Chile nos puede enviar gas para no gastar en otro tipo de combustibles", explicó Álvarez.



La estatal argentina Enarsa cerró un contrato de compra de gas natural a Chile con un precio que resulta un 53% más caro que el GNL que llega al vecino país por barcos y un 128% más elevado de lo que abona por las importaciones de gas desde Bolivia.



El diplomático dijo que la contingencia de compra de gas a Chile comprenderá los meses de mayo, junio, julio y la mitad de agosto "y también porque hay una reactivación de la industria nacional, que son los grandes consumidores de gas".



Cabe recordar que el ministro Sánchez afirmó que el Estado boliviano nunca ha incumplido con el envío de gas a Argentina ni a Brasil, y que siempre abasteció a ambos mercados, durante los primeros nueve días de mayo, Bolivia envió cantidades intermitentes de gas natural a Argentina. De acuerdo a YPFB, entre el 1 y 9 de mayo, se reportó un máximo de 16,3 MMmcd y un mínimo de 14,2 MMmcd.