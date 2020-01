Homenaje a Bob Dylan y Leonard Cohen, la canción popular en clave de poesía

La canción, una de las herramientas más comunes de la expresión popular, ha sido utilizada por los artistas para comunicar sentimientos y visiones colectivas o individuales. Desde los tiempos de los juglares, en los que la poesía era canto y cuento, hasta los tiempos modernos la presencia de cantautores que acompañan la música con poesía ha sido constante.



Nombrar a Bob Dylan y a Leonard Cohen es referirse a dos de los principales representantes de esa figura. Este año, el estadounidense y el canadiense estuvieron en los ojos y los oídos del mundo; el primero por ganar el Premio Nobel de Literatura y el segundo por la noticia de su muerte a los 82 años. Brújula se suma a los homenajes y a las evocaciones de la obra de estos dos grandes

El Nobel a Dylan y la muerte de Cohen pusieron a ambos cantautores en los ojos y los oídos del mundo en 2016

Bob Dylan

El pequeño hombre que marcó la senda del rock



Fuiste a la mejor escuela, muy bien, señorita solitaria/ pero sabes que ahí sólo fuiste mimada/nadie jamás te enseñó a vivir en la calle y ahora te encuentras con que vas a tener que acostumbrarte/¿Cómo se siente?/Estar sin hogar/como una completa desconocida…

“Like a rolling stone es el mejor tema que he escrito", dijo Bob Dylan en 1965. Y, con seguridad, no se equivocó. Ya que si no es la mejor, no hay duda de que fue la canción que transformó la carrera del músico nacido en Minesotta y hoy sigue siendo considera una de las composiciones más influyentes en la música popular. Al poco tiempo de haber sido incluida en el álbum Highway 61 revisited, la pieza, que habla de las bofetadas que recibimos en algún momento de nuestra vida, se convirtió en un hito en su carrera.



Pero ese no fue el único hito que marcó la trayectoria artística de casi 60 años de Dylan. El más reciente tiene que ver con uno de los hechos culturales más sonados de este 2016 que acaba. El Premio Nobel de Literatura, el mayor galardón literario que se otorga en el planeta, fue para el cantautor estadounidense por “haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición americana de la canción”, según justificó la Academia Sueca, que decidió dar el reconocimiento por primera vez a un músico.



Los elogios no se hicieron esperar, la noticia inundó las redes sociales de opiniones de expertos y de otros no tanto, divididos por la decisión de entregar el premio a una persona que no es, propiamente, un escritor, en una especie de confrontación que ni el más pesimista de los Dylan se hubiese imaginado.



La Academia tampoco se imaginaba los calores que Dylan les haría sufrir. Luego del anuncio tuvieron que pasar 15 días para que el premiado se pronunciara al respecto con un escueto gracias por el honor, otro tiempo similar para que anunciara su no asistencia al acto de entrega de los Nobel, programado para hoy en Estocolmo y, faltando cinco días para la ceremonia, que hiciera llegar su discurso.



Robert Allen Zimmerman, que cambió su nombre por el de Bob Dylan supuestamente por influencia del poeta galés Dylan Thomas, ha sido por años un expedicionario musical que cuando empezó no tenía pasado ni historia. Hoy, transformado en uno de los artistas más influyentes de la cultura del último medio siglo, nos demuestra que a pesar de no ser un escritor en el sentido tradicional de la palabra puede ser considerado un artista en el sentido más serio de la palabra.

Tanta música y tanta poesía no pueden estar equivocadas.

Marcó a una generación con su estilo melancólico y una voz singular con la que cantó baladas sombrías

Leonard Cohen, el cantante de la voz áspera y el poeta de

la reflexión existencial



​Nació el 21 de septiembre de 1934 en Montreal (Canadá) en el seno de una familia judía. Cohen empezó de joven a interesarse por la poesía y, en especial, por la obra del español Federico García Lorca, una figura que le acompañaría e influiría a lo largo de toda su trayectoria.



Tras publicar sus primeros poemarios y novelas y pasar una larga temporada en la isla griega de Hidra, junto a su emblemática musa la noruega Marianne Ihlen, Cohen debutó en la música con el disco Songs of Leonard Cohen (1967), considerado una obra maestra y que incluía So long, Marianne y Suzanne.



Con una longeva y admirada carrera que se extendió durante medio siglo, Cohen se erigió en un modelo de referencia para los cantautores, una cima que alcanzar, gracias a discos muy destacados como Songs of love and hate (1971), I'm your man (1988) o Various Positions (1985), en el que aparecía Hallelujah, una de sus canciones más populares. Cohen murió a los 82 años el 7 de noviembre de 2016

La voz cavernosa y la fina pluma de Cohen convirtieron sus canciones en poderosos instrumentos para la seducción

Leonard Cohen

El hombre que era sinónimo de excelencia poética



El 12 de octubre Leonard Cohen anunciaba el lanzamiento de su álbum You want it darker y en una entrevista concedida a The New Yorker sentenciaba: “Estoy listo para morir. Yo espero que no sea demasiado incómodo. Eso es todo para mí”. El 7 de noviembre, 25 días después de esa declaración, el cantautor canadiense moría en Los Ángeles a los 82 años, aunque la noticia recién fue dada a conocer por la familia a los cuatro días del hecho.



Así se apagaba esa voz ronca que cantaba: “Quédate conmigo con tu belleza en un violín ardiendo/Quédate conmigo a través del pánico hasta que esté completamente seguro”; la voz de ese hombre que elevaba una plegaria al recordarnos que “hay una llamarada de luz en todas y cada una de las palabras, no importa cual oyeras, el Aleluya santo o el quebrantado”; la voz de ese artista de la palabra y la melodía que narraba un encuentro con una bella mujer llamada Suzanne, ese tipo de mujer con la que “quieres viajar a ciegas y sabes que confiará en ti”.

Esa ensimismada voz de sus primeras canciones y la sensibilidad literaria y elegancia a la hora de hablar del deseo, convirtieron a Leonard Cohen en una de las figuras más indiscutibles de la música popular a partir de la última etapa de los años 60.



Fue la época en la que dejó su natal Montreal, donde publicó sus primeros poemarios inspirados en los versos de Federico García Lorca, luego de pasar una larga temporada en la isla griega de Hidra, junto a su emblemática musa, la noruega Marianne Ihlen.



Su debut en la música se da con el disco Songs of Leonard Cohen (1967), obra con la que el cantautor deja claro que la canción del siglo XX había encontrado a uno de sus mejores creadores. El álbum, que contiene la clásica Suzanne, además de The stranger song, Winter lady y Sisters of Mercy, es la piedra angular de una prolífica carrera, en la que la poesía y la música se identifican a través de una fórmula que las convierte en indisolubles. Cohen se ha caracterizado por poseer una excepcional manera de trazar retratos y reflexiones sobre la condición humana, los sentimientos, la tristeza y la muerte, figura presente en muchas de las letras de sus canciones.



El artista supo integrarse fácilmente el efervescente ambiente de los músicos de la escena folk de los Estados Unidos de los 70, a medida que se sumergía en otras aguas, hasta llegar a los años 80 con propuestas pop, que incluyeron echar mano de los sonidos electrónicos en boga.

No obstante, Leonard Cohen se encargó de dejar en claro que su capacidad para impresionar con su voz profunda y su elaborado estilo literario, que combinaba las reflexiones existenciales con marcados guiños románticos, permanecería intacta hasta el final de sus días

Ícono De La Música: Muchas de sus canciones se convirtieron en himnos, como The times they are a-changin y Knockin’ on heaven’s door

Bob Dylan, una leyenda del folk y el rock, es un poeta más allá de cualquier etiqueta

​Nacido como Robert Allen Zimmerman, en el seno de una familia judía el 24 mayo de 1941 en Duluth, Minnesota, aprendió solo a tocar la armónica, la guitarra y el piano. Cambió su nombre por el de Bob Dylan supuestamente por influencia del poeta galés Dylan Thomas, comenzó a actuar en clubes locales cautivado por la música del cantante folk Woody Guthrie.



Dejó la universidad y se mudó a Nueva York en 1960. Su primer álbum tenía solo dos canciones originales, pero su disco de 1963 The Freewheelin' Bob Dylan ya incluía letras propias, como el clásico pacifista Blowin in the wind.



Protestó contra la injusticia social mientras se convertía en un prolífico compositor con 300 canciones grabadas en tres años. Dylan ha tenido una carrera en la que conjugó música y poesía como nadie. Tiene editados 37 álbumes.



Trayectorias multipremiadas



Cuando Leonard Cohen se enteró de que Bob Dylan ganó el Premio Nobel de Literatura 2016 lo primero que dijo fue que darle el premio al cantautor estadounidense “era como ponerle una medalla al Everest”

El nombre del canadiense comenzó a sonar entonces como el próximo gran candidato a ganar el premio literario (a partir de la apertura demostrada por la Academia Sueca hacia otros géneros). Ambos ya habían recibido antes el Príncipe de Asturias y el Grammy (en varias ocasiones). Dylan, además, ganó el Óscar, el Pulitzer y entró en el Salón de la Fama del Rock.