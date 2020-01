El Gobierno prevé endeudarse hasta $us 1.450 millones a través de créditos externos y bonos soberanos durante esta gestión. Porcentualmente, dicho monto no debe significar una cifra mayor al 24% del Producto Interno Bruto (PIB), según la ministra de Planificación, Mariana Prado.



“Este 2017 tenemos una cartera bastante ambiciosa. Pero vamos a preservar la salud macroeconómica. Contrataremos con los organismos multilaterales unos $us 450 millones, además de los $us 1.000 millones de bonos soberanos que ya tenemos. Pero el límite este año es no superar el 23% o 24% del PIB en endeudamiento”, sostuvo la ministra, durante la rendición pública de cuentas que se realizó ayer en La Paz.

De acuerdo con las variables macroeconómicas del presupuesto 2017, el PIB nominal proyectado para esta gestión es de más de Bs 267.000 millones.

Inversión pública

Este año el financiamiento externo, según Prado, estará destinado principalmente a solventar la inversión pública con un presupuesto de $us 6.188 millones, y no al pago de salarios u otros gastos en el ámbito público.

“Únicamente estos créditos se van como inversión pública. El gasto corriente está cubierto por recursos propios. Esa es la regla de oro. El día en que la rompamos, todos los ministros del sector económico nos tendremos que ir a nuestras casas”, puntualizó Prado.

En la gestión pasada, la ejecución de la inversión pública rondó el 80%, según los cálculos oficiales del Ejecutivo.



Deuda externa

Según los datos actualizados hasta el 31 de octubre de 2016, el Banco Central de Bolivia (BCB) establece que la deuda externa pública de mediano y largo plazo alcanzó a $us 6.870,5 millones. En porcentaje del PIB, representó el 19,4%.



Compensación de la caída

Según el analista económico Luis Carlos Jemio, con esta política de adquisición de deudas, a través de créditos externos, el Gobierno está tratando de compensar la caída de ingresos por exportaciones, aunque señaló que no es la mejor política que se debería aplicar.

“Deberíamos hacer una racionalización del gasto. No se trata de gastar por gastar. Lo que pasa es que hay que actuar de forma racional y eso es lo que está faltando. Hay mucho gasto corriente y los proyectos de inversión no están siendo muy bien evaluados”, dijo.

Sobre el nivel de deuda respecto al PIB, reconoció que está relativamente bajo porque el tipo de cambio se ha mantenido también bajo.

Para el analista Alberto Luis Ramos, destinar los recursos para apuntalar la inversión pública es una buena estrategia que permite generar puestos de trabajo. “Pero lo importante es saber administrar el dinero”, sostuvo Ramos