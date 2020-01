¿Peleás por Whatsapp con tu pareja?

Existen muchas formas de comunicarse, pero hoy en día no hay quien supere el éxito de Whats App. No está dirigido a un público en concreto, todo tipo de personas lo utilizan a diario. Una experta indicá los temas que debés evitar chatear con tu pareja,para no pelear.

Evitá estos temas

“No es un tema nuevo, últimamente recibo en mi consultorio parejas adultas que están viviendo una época de crisis por el mismo WhatsApp” dice la sicóloga Raitza Arroyo. Los temas de las peleas son ocasionados, sobre todo por fotografías, videos y mensajes de audio que le comparten los amigos de la pareja.

Otro problema vendría a ser cuando está en línea tu cónyuge y no te contesta en WhatsApp y ya te imaginás una infidelidad, seguro que es con la ‘otra’, en el caso de los hombres. Estos inconvenientes parten de la falta de confianza y seguridad que existe en la relación de pareja y si no se aclaran de la manera correcta se corre el riesgo de una discusión mayor o hasta incluso de un divorcio, alerta Arroyo.

En la actualidad hay distintas aplicaciones que permiten espiar celulares, estas aplicaciones nos dan oportunidad de invadir el celular de nuestra pareja. Podemos espiar las llamadas, mensajes de texto e incluso la ubicación de la pareja, explica la sicóloga, así también recomienda que debemos controlar la ansiedad ante la ausencia de una respuesta.

Lo cierto es que la app no es el problema, sino que el problema radica en el uso que se le da a la misma. Por ello, te invitamos a seguir estos consejos para evitar indeseables peleas o malos entendidos. Él doble check azul en WhatsApp puede ser un factor de ansiedad para quien envía un mensaje, pues está seguro de que el receptor lo ha visto.

La recomendación es preguntarse si es realmente urgente que responda, dependiendo del contenido del mensaje. Dejar el celular a un lado y distraerse es otra opción para controlar la ansiedad. Asimismo, aconseja no mostrar la última hora de conexión para evitar este tipo de control. Otro factor es considerar el momento en que se envían los mensajes. Volver de una fiesta y enviar un mensaje a una expareja o incluso a un jefe puede ser una pésima idea. Siempre es mejor mantener la cautela y si existiera algo que aclarar, encontrar el momento y la forma oportuna. La recomendación es tener cuidado con la forma en que escribimos, pues dice mucho de nosotros.