Un virtual empate obliga a buscar el voto de indecisos

En lo que resta de la campaña para el referéndum del 21 de febrero, el oficialismo y la oposición van tras el voto de los indecisos, que, de acuerdo con la última encuesta de Equipos Mori, alcanzan el 26% de Santa Cruz. Algunos encuestados respondieron que el voto es secreto y otros que no han decidido aún. En esta región, esto permitirá marcar distancia, pues los que votarán por el Sí llegan al 36% y los que harán por el No, el 35%.



El senador opositor Óscar Ortiz asegura que el resultado está abierto, porque hay más de un 20% de bolivianos que aún no han decidido cómo van a votar, y son los que tienen en sus manos la definición del resultado.



Los Demócratas estarán apoyando a los grupos de ciudadanos que no están de acuerdo con la reforma de la Constitución para habilitar nuevas reelecciones del presidente y vicepresidente. “Creemos que es fundamental que en democracia se respete la Constitución, que no haya privilegios y que no se acomode la norma a la conveniencia de quienes gobiernan”, dijo el senador.



El senador de Demócrata Carlos Pablo Klinsky remarcó que existe un amplio margen de los que prefieren mantener su voto en secreto, “posiblemente para evitar presiones y amenazas gubernamentales”.



La intención de voto que tiene el Sí en Santa Cruz (36%), de acuerdo con la encuesta de Equipos Mori para EL?DEBER, está 13 puntos por debajo del resultado que obtuvo el MAS en el último proceso electoral nacional en octubre de 2014, cuando el presidente Evo Morales ganó en la región con 49% de la votación frente al 39% opositor.



Optimismo del oficialismo

La presidenta de Diputados, Gabriela Montaño, cree que la tendencia del Sí va incrementando. “Hay un gran porcentaje de personas que no ha definido su voto y nosotros, de la manera más humilde, vamos a explicar nuestras razones por el Sí”, dijo.



El ministro de Gobierno, Carlos Romero, coincidió que el Sí tendrá un respaldo progresivo y que esos resultados muestran que la gente prefiere certidumbre, apostar por una continuidad política y una proyección programática y confiar en Evo Morales, porque ha dado resultados beneficiosos.



Romero dice que el MAS tiene un ‘bolsón’ grande por el Sí en el grupo de los indecisos.



El ministro de Autonomías, Hugo Siles, cree que hay una mayor tendencia a favorecer el Sí, porque “representa futuro”.



Coincidió en que el porcentaje de indecisos está dentro de la franja de poder favorecer el apoyo contundente del Sí, porque “el No tiene una negación que no aterriza en ninguna certidumbre”