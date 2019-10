León se descompensa y apunta a JR Quintana

Eduardo León, uno de los abogados de Gabriela Zapata Montaño, se descompensó en celdas de la Fuerza Anticrimen y acusó al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana por su detención. Su familia denuncia que se impidió la atención médica y consideran que "está en riesgo" su vida por lo que sabe dentro del proceso judicial.



El jurista, que es acusado por los delitos de trata y tráfico de personas, impedir o estorbar el ejercicio de funciones, engaño a personas incapaces y asociación delictuosa, al presuntamente coadyuvar a que se presente un niño como hijo de Evo Morales.



"A mi esposo lo están matando en vida, él está nervioso por sus hijas, por su familia. Él fue contratado para una defensa, no para mentir, a él lo han sacado de forma directa y esto lo está manipulando el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana", manifestó Graciela, cónyugue de León.



Al momento de ser trasladado a celdas, la madrugada de este miércoles, el abogado sostuvo que es un "preso político" y ratificó que "no voy preso no por ladrón ni asesino voy por defender derechos", en referencia a las denuncias en las que apoyó por el caso Fondo Indígena.



Al respecto, el ministro de Obras Públicas, Miltón Claros, arremetió contra Gabriela Zapata, señalando que "tiene que tener pruebas, queremos ver las pruebas, que demuestre las acusaciones que está haciendo porque ya está de buen tamaño que realice denuncias sin mostrar pruebas", sobre sus últimas denuncias que hablan de un "consorcio de ministros" que obtuvo comisiones de contratos con firmas chinas.