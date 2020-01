Escobitas nuevas

Como si se preparase para asistir a la fiesta mayor de Quillacollo, se presentó en nuestro despacho periodístico Macacha, mi corresponsal ante el palacio real de la plaza Murillo, para revalidar su credencial. Ella vestía pollera rosada, manta de vicuña y joyas de oro, que eran unos preciosos aretes y un prendedor. Explicando su traje de luces, me dijo: “El presidente posesionó a su nuevo gabinete y debo testificar esa magnífica ceremonia en mi calidad de corresponsal de esta columna tan prestigiosa”. Le pregunté si conocía a los nuevos ministros y esta me respondió: “Todos son muy amables al principio y dicen al ingresar a sus respectivos despachos: ‘Trabajaremos todos juntos para mayor gloria de nuestro país y sobre todo de nuestro presidente Evo, que puso sus chaskañawis en este modesto servidor público’”.

Antes de salir a cumplir con su heroico compromiso, me preguntó por las cualidades que debe tener un buen ministro de Estado, frente a lo cual repuse: “Deberá usar sus manos solo para presentarse, cuidando de enseñar siempre unas uñas limpias y cortadas. Deberá abstenerse de contemplar los atributos físicos de su personal femenino, sea este de pollera o de vestido. Solo con la idea de prestar mejor servicio al país deberá preguntar por las llaves del o los vehículos oficiales que le serán asignados, llamando inmediatamente al ‘habilitado’ para preguntarle cuánto es su salario y los viáticos que le corresponderían en caso de tener que viajar en compañía del movedizo presidente del Estado Plurinacional. Y debe prepararse para madrugar por lo menos una vez por semana para asistir a la sesión de gabinete, pues es sabido que a los que no madrugan Evo no los ayuda”.

Me quedé envidioso de la suerte de mi colega periodista, pues no tengo ni la más remota posibilidad de dar la mano a un ministro ni ministra. Con todas esas instrucciones, la comadre Macacha salió muy oronda con dirección al palacio real, donde pudo saludar respetuosamente a su ídolo gobernante Evo Morales, sabiendo que repetirá su mandato por 500 años como la vaticinan los amautas y yatiris más iluminados que el dios Inti