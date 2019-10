Canciones pop son de nivel de tercer grado

Los padres que dicen que la música que escuchan sus hijos es tonta podrían tener cierta razón. Un nuevo estudio halló que la letra de un "hit" promedio exige el nivel de lectura de un escolar de tercer grado.



La investigación examinó las letras de 225 canciones que lideraron las listas de éxitos desde 2005 y usaron pruebas estandarizadas para determinar su dificultad de lectura.



El estudio, realizado por la empresa vendedora de boletos SeatSmart, concluyó que el nivel promedio de estas canciones equivale a tercer grado, que en el sistema educativo estadounidense corresponde a niños de ocho años. Y esta tendencia se ha mantenido firme durante una década.



¿Qué música tuvo la mejor puntuación?



La música country mostró ser la más avanzada, con un promedio de 3.3, mientras el R&B y el hip-hop tuvieron el peor puntaje, con 2.6.

El country cotizó bien, básicamente porque tiene menos interjecciones como "yeah" y "oh", aclaró no obstante el autor del informe, Andrew Powell-Morse.



¿Cómo realizaron el estudio?



El analista explicó que la metodología de su estudio se basó en la complejidad de la lectura, pero no consideró las metáforas, observaciones o emociones que se expresan en las canciones.



Las canciones mejores puntadas



Pero a alguien le fue bien: la canción más inteligente, con un nivel de lectura de 5.8, fue "All About Tonight" del cantante de country Blake Shelton.



Aunque este hit de 2010 es difícilmente un tratado filosófico. Más bien, es una oda a la fiesta que comienza diciendo: "Tengo unas pastillas para sentirme bien y un Gatorade rojo junto a mi cama / estoy listo para partir". Luego el coro habla de "roquear todo tipo de brebajes en las manos", una forma de expresarse que, ciertamente, puede desconcertar a un niño de ocho años.



La segunda canción más inteligente fue "Dani California", de los roqueros alternativos Red Hot Chili Peppers. Es la historia de una niña del tranquilo sur de Estados Unidos cuya vida termina caóticamente en California.

