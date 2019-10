Daddy Yankee y Don Omar van por la corona del reguetón

Daddy Yankee y Don Omar ofrecen desde este jueves el primero de sus cuatro conciertos programados en Puerto Rico, como parte de su gira "The Kingdom" (El reinado), en la que los intérpretes "competirán" para demostrar cuál de ellos es el rey del reguetón.



Las actuaciones, que se llevarán a cabo en el Coliseo de Puerto Rico José M. Agrelot, consistirán en cuatro "asaltos", al estilo de una pelea de boxeo, y de hecho participarán los conocidos presentadores del pugilismo, los hermanos Michael y Bruce Buffer.



En las primeras tres rondas, los artistas interpretarán sus éxitos durante 20 minutos cada uno y en la última, se irán en un "mano a mano" o "tiraera", que es como se conoce a los ataques verbales entre cantantes de música urbana.



Habilitan sitio web para seguir el concierto



En la última ronda el público, así como las personas que sintonicen el concierto a través de la página www.dyvsdo.com, escogerán al ganador. En cualquier caso Daddy Yankee y Don Omar insistieron en que no reclamarán ser reconocidos como el "jefe" o el "rey" del reguetón.



En 2003 ambos músicos grabaron juntos "La noche está buena" para el primer disco de Don Omar, "The Last Don". Dos años más tarde hicieron "Gata Ganster" para el álbum de Daddy Yankee "Ahora le toca al cangri, live".



Varios años más tarde empezaron a tener sus diferencias y comenzaron con las "tiraeras", hasta que durante un concierto de Wisin y Yandel en San Juan en 2008 se reconciliaron y volvieron a grabar juntos temas como "Hasta abajo", "Desafío" y "Tírate al medio".



El promotor de esta gira que arranca hoy en San Juan, Raphy Pina, asegura haber recibido llamadas de países de África, América del Sur y Europa, así como de EE.UU. y México, por parte de gente interesada en presentar el espectáculo en los próximos meses.



Del mismo modo, tanto Daddy Yankee como Don Omar esperan que esta gira les permita viajar a algunos países que nunca han visitado, entre los que no dudaron en citar a Cuba, donde tienen a miles de seguidores.



"Yo no tengo problema con tocar en cualquier parte del mundo.

Esta gira es algo que el mundo va a tener la oportunidad de ver y llevarla a Cuba, pues amén", resaltó Daddy Yankee, quien en 2016 planea participar como jurado en la competencia "La Voz Kids" y lanzar su nuevo disco, "King Daddy 2, Elemento 66".

