Exdiputado alemán confiesa que compra pornografía infantil

El exdiputado alemán Sebastian Edathy, del cogubernamental Partido Socialdemócrata (SPD), confesó haber comprado fotos y vídeos con pornografía infantil y aceptó una sanción de 5.000 euros a cambio del sobreseimiento del proceso instruido contra él.



Edathy, hasta hace un año un político brillante al que se vaticinaba un puesto en la gran coalición de Angela Merkel, presentó esa confesión en la segunda vista del juicio abierto una semana atrás, en la audiencia de Verder (centro del país).



En la apertura del proceso había sostenido aún no haber incurrido en ilegalidad alguna, mientras que hoy revisó esa declaración para admitir haber descargado en el ordenador portátil que tenía asignado como diputado fotografías y vídeos de niños desnudos, adquiridos por internet a una empresa radicada en Canadá.



Hasta ahora había reconocido la compra de material a esa firma, pero insistió en que con ello no había incurrido en delito porque se trataba, según él, de desnudos no catalogables como pornográficos y argumentó que en ciertas culturas tales imágenes son de uso corriente.



Caso Edathy



La compra de ese material, con fotos de niños desnudos de entre 9 y 13 años, se concretó entre 2005 y 2010.



Las autoridades alemanas tuvieron conocimiento de ello a finales de 2013, a raíz de unas investigaciones de ámbito internacional sobre la firma canadiense, entre cuyos clientes constaba el nombre del diputado.



El caso de Edathy salpicó tanto a su formación, el SPD, como al conjunto del gobierno de Merkel, ya que al parecer el entonces parlamentario del Bundestag (cámara baja) fue informado por un correligionario de la existencia de tales investigaciones.



Dejó su escaño en febrero de 2014



El político socialdemócrata dejó intempestivamente su escaño en febrero de 2014, tras saltar a la luz el caso.

Explicó entonces estar convencido de que no había incurrido en delito alguno, pero que dejaba sus cargos políticos por entender que para muchos la mera adquisición de ese material esa "moralmente reprobable".



Las investigaciones contra él coincidieron con las negociaciones entre las filas conservadoras con el SPD para formar coalición de gobierno, tras la reelección de Merkel como canciller.



Por entonces el nombre de Edathy, de 44 años y miembro en cinco ocasiones de comisiones investigadoras del Parlamento, sonaba como candidato a alguna secretaría de Estado de la nueva gran coalición.



El asunto tuvo consecuencias en la coalición, ya que el entonces ministro de Agricultura, Hans-Peter Friedrich, renunció al cargo tras admitir que, cuando era titular de Interior, había puesto al corriente del caso a la cúpula del SPD, presumiblemente para evitar que se le designara para algún cargo ministerial.



Edathy desapareció durante meses y, según su versión, se refugió en el extranjero tras haber recibido amenazas de todo tipo, hasta que a finales de 2014 reapareció para comparecer ante la comisión parlamentaria creada para investigar su caso y, ahora, ante la justicia.