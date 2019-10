Médicos buscan ‘resetear’ el cerebro después de la muerte

La Junta de Revisión Institucional que supervisa la investigación médica con seres humanos en Estados Unidos, aprobó la puesta en marcha de un controvertido ensayo clínico: una empresa de biotecnología usará a 20 pacientes con muerte cerebral para estimular su sistema nervioso con el objetivo de ‘reiniciar’ los cerebros.



El proyecto, denominado ReAnima, tiene una ambición mayor: volver a la gente a la vida, al menos parcialmente, después de la muerte; según publica el portal digital especializado en ciencia iflscience.com.



Bioquark, la compañía de salud que desarrolla tecnologías de reanimación, sostiene que la muerte no puede ser "irreversible” y se ha propuesto demostrarlo.



Las técnicas



El equipo científico combinará técnicas de biotecnología regenerativa, que implican inyecciones de péptidos y células madre al cerebro, rayos láser y estimulación del nervio mediano, entre otros.



"Para llevar a cabo una investigación tan compleja, estamos combinando herramientas de medicina regenerativa biológica con otros dispositivos médicos existentes que se utilizan para la estimulación del sistema nervioso central, en pacientes con otros trastornos graves de la conciencia", explica Pastor, al periódico británico Telegraph.



Algunas especies de peces y anfibios son capaces de regenerar partes del cerebro después de un daño crítico, lo que les hace creer a los científicos que la tecnología les puede permitir extender el límite de la vida en seres humanos.



Las técnicas para demostrar su teoría serán puestas a prueba a partir del próximo año en el hospital Anupam de la localidad de Radiapur (India).



La ciencia ficción, especialista en la reanimación de muertos



Las historias de muertos que vuelven a la vida como seres perversos son habituales en el cine de terror, la literatura fantástica y los videojuegos.



En la popular saga estadounidense The walking dead (Los caminantes muertos), los zombis son producto de un virus que acelera la muerte de las personas infectadas y luego reanima el cadáver. Una vez que vuelven a la vida, los personajes carecen de cualquier emoción o pensamiento, muestran rasgos de ira y se sienten atraídos por sangre y carne fresca.



Otro muerto viviente famoso es Frankenstein, un personaje creado en 1818 en la novela gótica de la escritora inglesa Mary Shelley. La historia trata sobre un estudiante de medicina que logra crear un ser viviente juntando partes del cuerpo de otros muertos.



Hasta ahora, pese a los avances tecnológicos en medicina, manipular la línea entre la vida y la muerte sigue siendo exclusividad de la ciencia ficción.



Si este tema te interesa, te mostramos algunos títulos que marcaron un hito en la cultura popular:



Walking Dead. Es una serie de televisión que se sitúa en un mundo posapocalíptico repleto de zombis salvajes.



La noche de los muertos vivientes. Película de terror filmada en 1968 que trata sobre un grupo de personas que se refugia en una grande cuando los muertos comienzan a cobrar vida.



Thiller. El videoclip de la canción de Michael Jackson causó furor en los 80 cuando se ve al artista bailando junto a zombis recién salidos del cementerio.



Resident Evil. Es una serie de videojuegos que además incluye cómics, novelas y películas sobre un peligroso virus que infecta a los humanos y los convierte en zombis.



Apocalipsis Z, el principio del fin. Escrita por Manel Loureiro, relata una sociedad en la que un virus mata a la gente pero hace que ésta resucite con el único objetivo de morder a los no infectados.



El cerebro de Frankenstein. Inspirada en la novela gótica de Mary Shelley, esta película trata sobre el trasplante de cerebros.