Lo último que cantó Cornell fue In my time of dying, de Led Zeppelin

En la hora de mi muerte, no quiero que nadie llore

Todo lo que quiero que hagás es que llevés mi cadáver a mi casa

Así inicia In my time of dying, la canción de la banda británica Led Zeppelin que fue la escogida por Soundgarden, la banda de Chris Cornell, para cerrar su presentación la noche del miércoles en Detroit. Horas después, el cantante estadounidense de 52 años fue encontrado muerto.

Las causas de su fallecimiento aún no han sido esclarecidas, aunque la Policía de Detroit presume que pudo haber sido un suicidio.

"Estamos viendo la probabilidad de que fuera un suicidio, pero aún estamos esperando las pruebas médicas para confirmarlo", dijo un representante de la Policía de Detroit