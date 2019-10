EEUU dice que 'emisario' no podrá llegar a Bolivia

Estados Unidos (EEUU) sostiene que el emisario que Bolivia espera para poder concretar una reunión bilateral "al más alto nivel" entre Evo Morales y Barack Obama no podrá llegar al país, debido a que "no es posible por estas fechas", según un comunicado.



Además, el Gobierno norteamericano explica que "el 16 de septiembre de este año, su embajada envió a la Cancillería de Bolivia una propuesta para una posible visita del Vicesecretario Adjunto de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Alex Lee, a producirse entre el 16 a 20 de noviembre".



"La propuesta para la visita a Bolivia del Vicesecretario Lee tenía el objetivo de relanzar la Comisión Conjunta Bolivia-Estados Unidos establecida el 2011", explica el pronunciamiento, sin hacer mención al encuentro entre presidentes.



Lamenta además que "hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta de parte del gobierno de Bolivia. En consecuencia, debido a temas de índole logístico y a la agenda ya comprometida del Vicesecretario Lee, desafortunadamente la visita planteada ya no es posible".



En la víspera el ministro consejero Encargado de Negocios de Bolivia en Estados Unidos (EEUU), Freddy Bersatti, anunció para las próximas semanas el arribo al país de un alto funcionario del Gobierno del presidente Obama.



"Se prepara la visita de un emisario de alto rango de los Estados Unidos a Bolivia, para, conjuntamente con personeros de la Cancillería, definir esos puntos de una posible reunión bilateral entre el presidente Morales y Obama", aseveró ayer.



La embajada de los EEUU agrega que "seguimos trabajando en el mejoramiento de nuestras relaciones", fracturadas desde 2008 con la expulsión mutua de representantes diplomáticos ante denuncias del Gobierno nacional.



Además, se conoce que Lee, visitó el país y se reunió con el vicecanciller de Bolivia, Juan Carlos Alurralde, en diciembre de 2004, donde se abordó la idea de un encuentro entre Morales y Obama, planteado por esos días por el Canciller David Choquehuanca.