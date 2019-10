Quintana cree que el papa no se refirió a Morales

"No creo que el papa haya especificado ningún país, ningún Gobierno", señaló el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, frente a lo dicho por Francisco, que dijo "si un líder quiere sostener el liderazgo, es un tirano".



La autoridad aseveró que el representante de la Iglesia Católica observó el déficit de renovación de líderes en todo el mundo, incluso a sacerdotes. "Cuando el papa nos habla de renovación, también plantea la renovación de ideas, de contenidos filosóficos", agregó.



Aseveró que en el escenario internacional, países como Estados Unidos (EEUU) o España fueron gobernados por familias de poder, algo similar sucedió en la época neoliberal en el país. Pidió no ser dogmáticos e interpretar en un marco planetario las afirmaciones.



"Hemos tenido un país destruido por cuatro familias, que han convertido el poder político en un botín. El mensaje del papa hay que decodificarlo, porque son mensajes estremecedores y muy inteligentes", aseveró el ministro.



Quintana reiteró el temor que existe por parte del presidente Evo Morales, frente a la seguridad de Francisco. "Todos deberíamos temer, para que no sea la dictadura de las agencias de seguridad del imperio las que terminen con la vida del papa", enfatizó.



El Pontífice señaló que "un buen líder es aquel que es capaz de generar otros líderes. Si un líder quiere sostener el liderazgo, es un tirano. El verdadero liderazgo es fructífero. Cada uno de ustedes tiene una semilla de liderazgo".