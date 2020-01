7 consejos para enfrentar falsas acusaciones

Los comentarios, chismes o rumores van y vienen a diario. Sin embargo, algunas de esas murmuraciones saltan al nocivo terreno de las calumnias y apuntan solo a perjudicar o causar daño a la vida privada o laboral de las personas.



Ese afán de acusar en falso a alguien o atribuir palabras, actos o intenciones con un fin dañino puede provocar diversas reacciones. Hay quienes se lanzan a confrontar con furia a quien los está calumniando y otros prefieren hacer ‘oídos sordos’ a esas expresiones irreales y seguir con su vida sin sobresaltos.



La sicóloga Marion Schulmeyer, con posgrado en recursos humanos, y el sicólogo organizacional Juan Domingo Fabbri dan estos siete consejos para hacer lance a los ‘dardos’ que salen de la boca de personas malintencionadas que rompen la armonía del diario vivir.

1. Si no es tan grave, no darle oído y evitar la confrontación. Hay que evaluar el nivel de gravedad de la calumnia antes de actuar. Si lo que se está rumoreando no es muy serio ni afecta la honra personal o bien si solo se limita a las opiniones intercambiadas por un pequeño grupo de personas, lo mejor es ignorarlas y evitar complicaciones, aconseja Schulmeyer.



Puede ser que estén diciendo: “Mirá María se escapa del trabajo para ir a la peluquería” o “José se toma más tiempo del permitido para ir al snack”, etc.



Fabbri aconseja diferenciar entre las calumnias generadas por la inmadurez (motivados por la inseguridad emocional, la envidia y otros factores) de aquellas que tienen fines manipuladores (con un objetivo encubierto que buscan hacer quedar mal a una persona o sacar provecho de una situación).



2. En casos graves, hay que reaccionar de inmediato y pedir ayuda. Si la acusación falsa que está circulando es seria y daña la reputación personal o afecta la productividad laboral, entonces urge buscar evidencia para pedir una intervención formal de la empresa. Eso ocurre, por ejemplo, cuando se recibe una calumnia por robo o fraude.



Dependiendo del tipo de clima en la compañía, la sicóloga Marion Schulmeyer recomienda acudir al empleador o al responsable del departamento de recursos humanos y pedirle que intervenga y participe de mediador entre las partes en conflicto.

3. Actuar lo antes posible. “No hay que dejar pasar mucho tiempo. El riesgo es que la información falsa que se difunde quede posicionada rápidamente en la mente de las personas y luego para aclararla y revertirla se requerirá un mayor esfuerzo. Se debe ir lo antes posible ante el jefe inmediato superior y explicar la situación real”, advierte Fabbri. Este profesional cree que se debe escuchar a las dos partes enfrentadas para tener sus versiones. Se los puede convocar no necesariamente al mismo tiempo sino por separado y buscar una posición conciliadora. Hay que evitar parcializarse de modo que ninguno se sienta relegado.



4. Hablar para aclarar malentendidos. Si se puede hablar del tema con tranquilidad, sin descontrolarse, la persona afectada puede buscar una conversación abierta y privada con quien viene realizando esos comentarios negativos en su contra. “Aclarar los malos entendidos tal vez ayude a mejorar las relaciones”, puntualiza Marion Schulmeyer. Por su parte, Juan Domingo Fabbri añade que ese encuentro ‘cara a cara’ debe ser a solas y mostrando siempre una actitud asertiva, cortés y sincera. No caer en gritos ni amenazas.

5. Evitar las confrontaciones al calor de los ánimos exaltados. Confrontar directamente a alguien que esparció o comenzó una calumnia de manera emocional y poco controlada puede llevar a agravar la situación en vez de mejorarla.



Esa reacción, en opinión de la doctora en sicología consultada, generalmente hiere y no es inteligente enfrentar problemas con una alta emotividad.



Entretanto, en opinión de Fabbri, un extremo que se debe evitar es caer en el “mundillo del chisme” o de los escándalos porque así se contagia la inmadurez emocional. “Ese es un círculo vicioso del que cuesta salir. En el trabajo uno se puede dar cuenta rápidamente de quiénes pertenecen al grupo de chismosos, por lo tanto hay que mantener una distancia prudente”, aclara.

6. En una empresa, es clave el rol del jefe. Si las calumnias caen en un terreno muy personal o privado, el líder de un grupo o empresa debe mostrar una posición clara, enfatizar que ese tipo de temas no le interesan porque no son del ámbito laboral y no dar oído a esos comentarios. “Lo peor es que un jefe se convierta en el escucha-chismes. Eso más bien impulsa una mayor corriente de rumores en la organización”, dice Fabbri.



En su opinión, más bien se debe promover un proceso de maduración personal en el entorno laboral y restar valor a las falsas acusaciones. “Las calumnias surgen cuando dentro de las organizaciones no hay una comunicación adecuada. Así la gente tiende a hablar de modo informal para llenar los 'huecos' de desinformación' que encuentra. Incluso hay jefes que tienen en la empresa a alguien que los mantiene al día con los chismes”, comenta este experto.

7. Alejarse de personas chismosas y negativas. Por lo general quienes toman el camino de la difamación, son gente con poca seguridad en sí misma, que creen que la única manera de ser bien vistas es hablando la contra de otros, observa Schulmeyer. Dentro de ese grupo también incluye a personas envidiosas que buscan dañar a los demás creyendo que así consiguen lo que admiran en otros.



Por su parte, Fabbri alerta que hay que cuidarse de aquellas personas manipuladoras que siempre están buscando sacar ventaja en todo. “Si la calumnia viene de ese tipo de personas, el peligro es mayor porque nos enfrentamos a alguien que tiene ciertos rasgos sicopáticos (trastorno antisocial de la personalidad), capaces de ingresar a la mentira buscando un beneficio personal”, puntualiza