Campero pide que Amalia se disculpe por sus dichos

"Un cambio de actitud y pedir disculpas públicas a mi persona", eso es lo que la ministra de Salud, Ariana Campero, solicita a Amalia Pando con su programa "Cabildeo" por los dichos que realizó en marzo pasado sobre su "embarazo", un ministro y su formación profesional en Cuba.



En entrevista con Patria Nueva, la autoridad sostuvo que la periodista junto a Rozana Lizárraga "han mellado la dignidad de los trabajamos junto al presidente Evo Morales. Estas actitudes periodísticas lo único que hace es destrozar la libertad de expresión, no podemos confundirla con emitir los chismes que se le antojen".



Ayer se conoció que el Tribunal Nacional de Ética Periodística declaró probada parcialmente la denuncia de Campero contra Pando y Lizárraga, instruyendo una retractación, que se distinga entre información y periodismo, aunque desestima la acusación contras las opiniones.



"En lo particular creo que el fallo no absuelve a la señora Amalia Pando y a Roxana Lizárraga, ellas deben retractarse y se nota la intencionalidad política, y si lo quieren hacer, deben reconocerse como activistas políticas de oposición, sin entrar a ofensas y difamación".



La ministra concluyó que "fue una total mentira, incluso deben informarse para mentir. La intención que tienen estas señoras es querer desprestigiar a una autoridad, mujer, joven, insinuando con mucha morbosidad y mentiras".



Pando dijo que remitirá una nota escrita a Campero, para que, en el programa que dirige, Cabildeo, realice los descargos que corresponden, a tiempo de considerar "justo" el dictamen del Tribunal Nacional de Ética Periodística.