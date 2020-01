Ha muerto una Rosa

Rosa tenía 37 años y era madre de cuatro hijos. Como todos los días, el lunes pasado estaba al mando de la línea de trufis en la que trabajaba para cuidar, solita, de su amada prole. Procuro imaginarla en su rutina y con el pensamiento puesto en el fin de la jornada para regresar a casa, sin sospechar del trágico final que tendría en las horas siguientes, y siento mi corazón hecho un atadijo de tristeza y espanto. Más aún si visualizo luego los rostros de Modesta, su mamá, y los de sus hijos de 16, 13, 9 y 4 años.

La tristeza se convierte en dolor y el espanto en ira al conocer los detalles de la muerte de Rosa. Murió a golpes. Tenía varias costillas rotas, un pulmón perforado y fracturas en el cráneo. Hombres y mujeres, hechos fieras, la masacraron frente a la mirada no solo de ojos inhumanos, sino también de las cámaras de celulares activadas por quienes estaban más preocupados en tener las imágenes de la barbarie, que en socorrer a Rosa y evitar semejante injusticia. ¿Cuál el motivo de tanta violencia? Ni se imagina: disputa de rutas.

Aquí el dolor y la ira se transforman en dinamita que me explota por todos los sentidos. Es que no es la primera muerte brutal y absurda provocada por la ineficiencia de algunas o muchas autoridades públicas que, absortas en pugnas o intereses particularísimos, son incapaces de velar, pero en serio, por el interés y bien común, administrando de manera correcta bienes, leyes y competencias públicas. En este caso, algo tan básico como lo es el servicio de transporte público, incluyendo micros, colectivos, trufis, mototaxis y más.

Ya en abril del año pasado, otra pugna por rutas entre líneas que operaban en el barrio Las Américas II de La Guardia provocó la muerte de un ciudadano que nada tenía que ver con el pleito: Esteban Cuba Aldunate, de 50 años, iba de pasajero en una moto que lo llevaría hasta un puesto de salud, porque requería ser atendido de emergencia. La moto fue arrollada por un micro al mando de uno de los choferes que estaban peleando ruta. Y el pleito quedó por ahí, con un muerto al que hoy solo le lloran sus seres queridos.

Ni la muerte de Esteban, ni la de Rosa, entre muchas, deben quedar apenas como un dato o un número más en las estadísticas oficiales. Tampoco deberíamos aceptar mansamente que solo los autores materiales de estas muertes sean juzgados y sancionados. Es hora de demandar también procesos y penalidades, todo de acuerdo a ley, para cada funcionario o autoridad pública que incumpla con las tareas que le compete en el ordenamiento del tráfico y del transporte en las ciudades.