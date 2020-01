La refugiada que huyó de Siria nadando y compitió en Río 2016

La nadadora refugiada siria Yusra Mardini se llevó el reconocimiento mundial tras finalizar su participación en las Olimpiadas de Río 2016. La joven de 18 años no logró ninguna medalla pero a los ojos de todos ya es una verdadera campeona.



"Pensé en demasiadas cosas y no nadé muy bien. Sabía que mucha gente me miraba", contó tras cerrar la serie de nado de 100 metros libres en la 45ª posición (de 46).



Esta vez tuvo que nadar con todos los focos fijados en ella. Pero esta no fue la carrera de su vida.



Yusra escapó hace un año de la guerra en Siria, ese enfrentamiento armado que ha matado y sigue matando a miles de sus compatriotas. Escapó en una precaria embarcación que estuvo a punto de naufragar cerca de la isla griega de Lesbos. Entonces tuvo que salvar la vida de los 20 ocupantes, nadando junto a su hermana para remolcar el bote durante varias horas.



"Con una mano sujetaba la cuerda que estaba atada al bote, mientras que nadaba con la otra y los pies", explicó Mardini antes del inicio de los Juegos. "Fueron tres horas y media en aguas heladas", recuerda.



La historia de Yusra atravesó fronteras y convenció al Comité Olímpico de invitarla a participar del equipo olímpico de refugiados (el primero de la historia de la competencia), compuesto por aquellos deportistas que huyeron de su país por alguna razón.



"Espero estar en los próximos Juegos, pero nadando más rápido. Quiero una medalla, así que tengo trabajo por delante", señala. Ella aún no sabe porque país deberá competir.



"Siria y Alemania (que le concedió refugio) son mis dos países pero ahora el COI (Comité Olímpico Internacional) también lo es. Tengo tres países", concluyó Mardini.