Puja equina en Agropecruz logró $us 200.000 en ventas

Haras El Arroyo, con ocasión de su VII Gran Remate Cuarto de Milla Velocidad Extrema, concretó la venta de 15 potrillos y potrancas de la raza cuarto de milla por un valor de $us 200.000. La operación comercial se dio en el único remate equino incluido en la programación de la Feria Agropecuaria Internacional -Agropecruz 2016-, que desde anoche y hasta el domingo abrió sus puertas al público en el campo ferial de Fexpocruz.



A juzgar por el gerente general de Haras El Arroyo, Mario Daniel Álvarez, la subasta de equinos cuarto de milla fue un éxito porque se logró comercializar los especímenes ofertados. La genética equina es importada de Brasil y Estados Unidos.



La recaudación incluye cuatro coberturas de un reproductor a cuatro yeguas con preñez confirmada. Este procedimiento se asocia al cruce natural en el sistema de reproducción de bovinos de ‘pista’. La cobertura alcanza un valor de $us 2.500.



Igual de exitosa resultó la puja comercial realizada por la cabaña Asubí. En su primer remate Asubí Esencia del Cebú, según el propietario, Marcelo Estenssoro, se logró vender los 42 bovinos incluidos en el lote ofertado.



El empresario ganadero evitó hablar de los ingresos obtenidos en el remate e hizo notar que los precios no fueron los deseados. A su juicio, la ganadería de ‘pista’ está tomando de rebote la desaceleración económica.



En Agropecruz se prevé superar los $us 1,5 millones en venta.



El más pesado de la feria



Lionel FIV, un cebuino nelore de 1.205 kilos, es el más pesado de Agropecruz. El gigante, con 36 meses, pertenece a la cabaña Esterlina de Julio Nacif.



Después de Lionel este año aparece Kassan, un nelore mocho de 1.185 kilos de la cabaña Sausalito;?seguido por Kresten, de la raza brahman y con 848 kilos, de la cabaña Los Búhos.



En 2015, el nelore Bronco de la cabaña Chaco Lejos, con 1.250 kilos, encabezó la lista de ‘pesos pesados