Acuerdan mesas técnicas para tratar crisis de salud

La institucionalidad cruceña logró el compromiso del Gobierno central de conformar mesas de trabajo que analizarán la problemática de la salud en el departamento, con el objetivo de encontrar una solución al sistema público hospitalario.



El Comité pro Santa Cruz, Gobernación, Alcaldía, trabajadores en salud, colegios profesionales del área y juntas vecinales, se reunieron este sábado por más de tres horas con el ministro de Autonomías, Hugo Siles, para tratar el déficit de recursos humanos en los nosocomios estatales cruceños.



El líder cívico explicó que el déficit por cubrir es de 6.500 ítems en todo el departamento, entre médicos, especialistas, enfermeras, auxiliares y administrativos, para hacer funcionar adecuadamente los hospitales ya construidos y equipados. Sin embargo si se toma en cuenta la referencia de la población se necesitarían 10 mil nuevos contratos.



“Nosotros calificamos la situación del sistema público de salud como de crítica, y realmente es crítica. Hay también la prohibición a los médicos que se le hace de trabajar en dos hospitales, lo que es irracional porque se necesitan más recursos humanos”, indicó.



Montenegro manifestó que otra de las preocupaciones es el convenio que se tenía con las clínicas privadas de atender en terapia intensiva a los neonatos y personas de la tercera edad, el cual ya feneció en su vigencia dejando en riesgo a este sensible grupo de la sociedad. “Si no se renueva este convenio y los hospitales públicos no tienen la capacidad de atención entonces la gente sencillamente va a empezar a morir”, puntualizó refiriéndose a estos dos sectores sociales.



Acotó que el ministro de Autonomías se ha comprometido a interceder ante sus homólogos de Salud y Economía para que en los próximos días se realice un encuentro para discutir esta problemática en mesas técnicas.



Aclaración



Debido a una imprecisión de la fuente del Comité Cívico el Ministerio de Autonomías aclara lo siguiente:



En atención a una invitación del Comité Pro Santa Cruz cursada por escrito, el ministro de Autonomías, Hugo Siles Nuñez del Prado, se reunió este sábado 2 de julio del presente con el presidente del ente cívico, el titular del Servicio Departamental de Salud, el secretario de Salud del municipio de Santa Cruz de la Sierra, el Colegio Médico y representantes de organizaciones vecinales.



No participaron del encuentro técnicos del ejecutivo de la gobernación ni de otras carteras del estado.



La intención de la actividad era conocer las percepciones que se tienen sobre el tema de salud desde los sectores presentes, a la vez que informar sobre sobre lo que el gobierno central viene trabajando al respecto y los avances alcanzados.



Como conclusión de la actividad se decidió establecer un proceso de diálogo y la eventual conformación de una mesa técnica para mejorar la situación de la salud en el departamento, sin fechas preestablecidas.



En ningún momento se comprometieron soluciones que corresponden a otros ministerios. Tampoco es correcto inferir que la presencia del ministro Hugo Siles Nuñez del Prado implica una conformidad con los datos expuestos por el Servicio Departamental de Salud y otros participantes.



Se abordaron temas concurrentes y relevantes para la salud pública, tales como el mejoramiento de las recaudaciones tributarias de las entidades territoriales autónomas y la gestión conjunta de este y otros temas que hacen a la calidad de vida de la población. Eso justamente se busca, por ejemplo, con la creación de la región metropolitana cruceña.



El tema de salud requiere un trabajo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno y el ministerio de Autonomías juega un rol importante en esa articulación.