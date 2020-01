Pasó el shock, se disipó el pánico colectivo, comenzó la resiliencia de las familias de las víctimas y de los afectados por el atraco frustrado a Eurochronos, pero siguen vivas las numerosas interrogantes y las infaltables conjeturas sobre el manejo de la grave crisis que produjo el doloroso estallido de violencia de hace una semana en pleno corazón de Santa Cruz de la Sierra.

Un saldo tan trágico de un enfrentamiento entre delincuentes y policías debería provocar no solo críticas y compromisos recurrentes, sino fundamentalmente cambios. La Iglesia católica lo dijo ayer en el foro semanal de EL DEBER Radio: “Este tiene que ser un momento de inflexión”. Otros hablan de un antes y un después del sangriento tiroteo en la historia de la urbe cruceña, algo como lo que generó hace décadas en la conciencia del pueblo el crimen de Noel Kempff Mercado por los narcotraficantes. Los más pesimistas, que son muchos, insisten en que, con el paso de los días, nada cambiará. Con el avance del tiempo, olvidaremos la zozobra, hasta que ocurra una tragedia parecida que producirá la misma o una mayor indignación. Si no se toman acciones contundentes en seguridad, la probabilidad de que suceda otro golpe tan duro es aún muy alta.

Una semana después, persisten las opiniones divididas sobre la acción policial. Por un lado se aplaude el coraje de los agentes que reaccionaron a tiempo para apagar a tiros el ataque de peligrosos asaltantes. Por otra parte, se cuestiona la inobservancia de un protocolo para preservar la vida de rehenes. Una investigación en marcha será la que aclare la duda sobre el origen de una bala que mató a una talentosa mujer. Mientras esperamos el resultado de la pesquisa, hay dos detenidos por nexos con la banda, una hipótesis de que pertenecen al temible PCC de Brasil y un juez acusado de favorecer la libertad del líder de los asaltantes. En la zona del atraco, las actividades se normalizan poco a poco y el resto de la ciudad pasa sus nuevas horas casi como las ha pasado siempre.

Copar la urbe de policías no es garantía de tenerla absolutamente blindada de los ataques delictivos. No obstante, es mejor que haya patrullaje de día y de noche a que no se lo pueda hacer por carencias de recursos humanos y logísticos. La justicia tiene que reformarse y los controles migratorios ser eficientes. La profesionalización de los policías es una demanda creciente, en tanto que los ciudadanos y los medios de comunicación también tenemos nuestras obligaciones para que el delito merme y no cunda el miedo.