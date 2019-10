Oposición desconfía del trabajo de la Contraloría

La oposición no confía en el trabajo que pueda realizar la Contraloría al fiscalizar los millonarios contratos que la empresa china CAMC logró en Bolivia. Hoy el presidente Evo Morales instruyó la investigación ante el escándalo que surgió por su relación con Gabriela Zapata.



"Presidente instruye al contralor hacer auditoría a contratos chinos... Pone al ratón a cuidar el queso", escribió en su cuenta en Twitter el exgobernador de Beni y líder opositor, Ernesto Suárez, reprochando la decisión del primer mandatario.



Mientras que el expresidente y jefe nacional del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Jorge Tuto Quiroga, exigió al Gobierno presentar el proceso de adjudicación de las obras que se encargó a la firma china, pero además de otras realizadas en los 10 años de mandato.



"El Gobierno debe explicar, que de la lista de todas las adjudicaciones de envergadura, cualquier adjudicación de más de un millón de dólares (...) Es el sistema que permite la corrupción, la adjudicación sin licitación. Es escandaloso lo que se está viendo", replicó el opositor.



Samuel Doria Medina, jefe de Unidad Nacional (UN) consideró que la denuncia del periodista Carlos Valverde impactó en la cúpula gobernamental, por eso "lleva a Evo a pedir a su interino Contralor "investigue" el caso".



La bancada de Unidad Demócrata (UD) en la Cámara de Senadores exigió una "investigación imparcial" en el caso, recordando que muchas otras acusaciones quedaron en nada porque autoridades designadas por el Gobierno no dieron curso similares hechos.



Esta mañana el presidente Evo Morales instruyó hoy la Contraloría investigar los procesos administrativos que se aplicaron en la firma de contratos que suscribió el Gobierno con la empresa china CAMC, del cual su expareja es integrante.