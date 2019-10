Evo comienza la campaña en busca de su reelección

El presidente Evo Morales arrancó este domingo la campaña política del oficialismo para apoyar la reforma constitucional en el referendo de febrero próximo que, de aprobarse, le permitirá ir a una nueva reelección por cinco años más cuando concluya su mandato en 2020.



"Estamos arrancando (la campaña) para, como siempre, seguir ganando con más del 50 y 60% en el referendo y vamos a seguir ganando", afirmó Morales durante un acto público junto a sus militantes en Chuquisaca.



Morales, de 56 años, comenzó a gobernar en 2006 tras arrollar a la oposición en las urnas con el 54% de los votos, y revalidó el cargo dos veces consecutivas, por la misma vía electoral: En 2010, luego de obtener el 64% de apoyo, y en 2015 con el 60% de los sufragios. Su actual mandato concluye en 2020.



Los bolivianos fueron llamados a votar en un referendo el próximo 21 de febrero para aprobar o rechazar una reforma constitucional que impulsa el oficialismo para que Morales sea habilitado nuevamente para el período 2020-2025, una figura prohibida en la actual ley fundamental.



Morales señaló en el discurso que su objetivo es que terminen de ejecutarse millonarias inversiones, principalmente en el sector de hidrocarburos, y aportar con toda su experiencia en el poder para alcanzar esas metas.



También afirmó que "quisiera saber si el pueblo todavía me quiere o no para continuar cinco años de gobierno, esa es la decisión (y) el pueblo dirá".



Evo no teme efecto de Venezuela y Argentina



El gobernante aseguró que ganará el referendo y convocó a sus militantes "a no desmoralizarse" por los resultados adversos que sufrieron sus aliados, como Nicolás Maduro en Venezuela y el kirchnerismo en Argentina.



Según un último sondeo divulgado la semana pasada, un 54% de la población rechaza la reforma constitucional para reelegir a Morales.



La desperdigada oposición está en campaña para que se rechace la reforma a la Carta magna y denunció varias veces que el oficialismo violentó las normas legales para forzar una nueva repostulación presidencial.

