'El Lojoso', el espía del 'Che' que nadie conocía

Su verdadero nombre es Orlando, sin embargo este cambió a Fernando “El Losojo” Escobar Llanos, cuando fue reclutado por el Che Guevara en 1961, en Uruguay y estaba encargado de preparar el terreno que el Che y Fidel Castro programaban, durante los planes de revolución.



En una entrevista exclusiva con el Diario El Clarín, Marcos Gorbán autor del libro "Los ojos del Che", nos cuenta como fue su encuentro con este personaje que toda su vida permaneció desconocido para la sociedad.



Marcos Gorbán, autor del libro, puso su investigación sobre Orlando en una sola pregunta: ¿cuán importante fue Orlando para el Che durante sus planes en Africa y en America Latina? Con esta pregunta en mente, Gorbán viajó a Cuba y entrevistó a la que fue la mesa chica de Fidel y Guevara.



El libro cuenta la historia en primera persona de "El Losojo" quien vivió siente años de historias en tres continentes diferentes, consiguiendo que ni su familia conociera su relación con los guerrilleros.,

-¿Cómo llegó a dar con la historia de Fernando Escobar Llanos?



Llegué al personaje casi de casualidad. Encontré su historia dentro de “Secretos en Rojo”, un libro que escribió [el escritor y periodista] Alberto Nadra sobre su paso por el Partido Comunista. En esas páginas encontré la historia de Fernando Escobar Llanos, El Losojo, y se me ocurrió pedirle a Nadra que me lo presentara. A lo largo de todas las entrevistas que fui teniendo con él se me fue abriendo mucho de la historia del Che, pero sobre todo la de mi propia familia (había sido vecino de la casa de mi infancia). Por eso sentí que tenía que empezar a contar desde ese lugar.



- ¿Cómo fue el primer contacto de Escobar Llanos con el Che Guevara?



El encuentro se dio en el contexto de la conferencia de los cancilleres de la OEA en Punta del Este, en 1961. En esos días, una delegación del Partido Comunista Argentino cruzó a Uruguay en secreto para entrevistarse con el Che. Guevara invitó a uno de esos dirigentes a que viajara con él a Cuba para trabajar en la campaña de alfabetización. Este hombre no estaba en condiciones de ir porque acababa de ser padre.



El Che le preguntó si podía recomendar a alguien de su máxima confianza y le recomendó a su propio hermano, el hombre que a partir de ese momento pasó a llamarse Fernando Escobar Llanos, el protagonista del libro.



- ¿Qué rol cumplió en la vida del Che este personaje?



A lo largo de las entrevistas se contradijo bastante al respecto. Hubo ocasiones en que me dijo que la suya era una relación muy cercana y en otras no tanto. Pasaron sesenta años y la distancia en el tiempo volvió a dibujar los hechos en la memoria de este hombre.



Lo cierto es que El Losojo afirma haber recorrido varias ciudades de Europa, y casi todo África y América Latina para llevar a cabo investigaciones y relevamientos secretos que le había encargado el Che. Eso a él lo marcó de por vida. Sobre todo porque la muerte del Che también tuvo consecuencias muy negativas para él.

- ¿Qué tipo de misiones realizaba?



??La primera de todas fue recorrer la frontera argentina y de los países del cono sur para hacer un relevamiento. Tenía que detectar los puntos por los que se pudiera entrar o salir de cada país sin pasar por aduana ni migraciones. Después, con el tiempo, las misiones se hacían más sofisticadas y tenían que ver con los países que le interesaban al Che. Él hacía una lista y Orlando viajaba.





- ¿Con qué tipo de personalidad se encontró usted al entrevistar a “Orlando”?



Es un tipo desconfiado. No dice todo lo que sabe y no lo disimula. Mantuvo esta historia en silencio durante casi 60 años, y eso tiene consecuencias. Algunas obvias, otras no tanto. Lo único que podría decir con seguridad es que recela mucho de lo que se pueda decir sobre su pasado. Sigue sintiéndose un hombre leal al Che.





- En el libro hay una anécdota con un asado que terminó siendo una de las claves para dar con el vínculo entre Orlando y Guevara ¿Podría contármela?



- Sí, fue en la escuela de entrenamiento en Cuba, en 1963. Así la cuenta Orlando: “Creo que fue el 9 de julio, sí. Se armó una comilona gigante para todos los argentinos. Si no recuerdo mal, asaron un cordero. Ernesto se sentó en una punta. Yo me senté a su lado y del otro se ubicó Emilio Aragonés, el que años después fue embajador de Cuba en la Argentina. Yo me puse a jugar con un cuchillito que todavía tengo, aunque ya está todo gastado. ‘Prestámelo’, me dijo. De pronto se sonríe y me dice ‘me lo quedo’. ‘No, este cuchillo me lo compré con mi primer sueldo cuando tenía trece años, no te lo puedo dar’. Y ahí me empezó a pelear de nuevo, pero ya en otro tono. ‘No, no, me lo quedo, me lo quedo.’ Y Aragonés se cagaba de risa. Me guardé el cuchillo y lo miré fijo: ‘Me lo vas a tener que sacar’. Se mató de risa, me estaba cargando. Todavía lo tengo al cuchillito. De pronto, de la nada, me dice por lo bajo: ‘Hoy tuvimos dos broncas, che. Es mucho. No vamos a tener más", ese era el tipo de relación que teníamos’”.,



- ¿Y por qué esta escena es tan importante?



-Porque cuando fui a Cuba pude entrevistar a Salvador Prat, el hombre al que el Che Guevara puso al frente de esa escuela de entrenamiento de la que participó el protagonista del libro. Le mostré fotos del Losojo pero no lo recordaba. Se excusó, por supuesto, porque eso fue hace 53 años. Hasta que le pregunté si era cierto que el Che había organizado un asado para una fecha patria de la Argentina. Y si, de eso se acordaba.



Nos pusimos a hablar de ese día y él mismo reconoció que yo sabía detalles que no fueron publicados en ningún lado, que solo podía saber alguien que estuvo ahí. Entre miradas cómplices, nos dimos cuenta al mismo tiempo: se trataba de Orlando, El Losojo.