Obama y Peña Nieto se reúnen en la Casa Blanca

El presidente de México Enrique Peña Nieto y el mandatario estadounidense se reúnen este viernes en la Casa Blanca, donde revisarán la agenda bilateral en temas como energía, cambio climático, competitividad, migración y seguridad.



El vocero de la Presidencia de México, Eduardo Sánchez, sostuvó que las relaciones bilaterales avanzan y que los gobiernos de Peña Nieto y Obama "han aprovechado su vecindad geográfica para ser amigos y socios estratégicos en beneficio de ambas naciones".



“Es un encuentro, quizá uno de los últimos que tenga con el Presidente Obama, en esta recta final ya de su Administración, de poder revisar varios de los temas que acordamos desde que inició este Gobierno, junto con el Gobierno del Presidente Obama”, comentó el presidente mexicano.



En 2015, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos fue mayor a la suma del comercio que tuvo el país vecino con Alemania, Japón y República de Corea juntos, destacó Eduardo Sánchez.



A su vez, la canciller mexicana sostuvó que este es el segundo encuentro entre ambos mandatarios en menos de un mes, el cual servirá para dar seguimiento a los acuerdos alcanzados en la reunión bilateral sostenida el pasado 29 de junio durante la Cumbre de Líderes de América del Norte.



Peña Nieto no descartó abordar la sucesión presidencial en Estados Unidos, aunque aclaró que no será el tema central. Ya que destacó que el propósito central del encuentro es “hacer una revisión de los temas en los que han trabajado ambos Gobiernos”.



Especialmente los esfuerzos “para impulsar que México, Estados Unidos, y toda la región de Norteamérica, junto con Canadá, sea una región mucho más productiva, una región donde haya más empleo, empleos mejor pagados, que sea una región que atraiga más inversiones”



La visita de Peña Nieto ocurre un día después de que el aspirante republicano Donald Trump prometió que de llegar a la casa blanca detendrá la inmigración no autorizada con la construcción de un muro a lo largo de la frontera con México