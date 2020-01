Clero pide flexibilidad en requisito de lengua nativa

El secretario general adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB), José Fuentes, manifestó que el requisito de hablar idioma nativo para los postulantes a Defensor del Pueblo es importante, pero se debería dar tiempo a la nueva autoridad que sea electa para aprender otra lengua.



“Yo creo que sería importante dar un tiempo suficiente, porque un idioma nativo no se aprende así rapidito, sino que sería importante contar con tiempo suficiente. Lo mismo que a algunas autoridades el Estado se les da tiempo, también el Defensor del Pueblo debería contar con esta posibilidad”, dijo, de acuerdo a lo que detalla Erbol.



Conoce más: Asambleístas tienen diploma, no hablan idioma nativo



En los últimos días comenzó el proceso de elección de nuevo Defensor del Pueblo, uno de los 13 requisitos para pugnar por el cargo es hablar dos idiomas oficiales del Estado, que podría ser el castellano y otro nativo.



El periodista John Arandia fue depurado de los postulantes a este cargo por no cumplir con ese parámetro, puesto que declaró que habla castellano e inglés, sin embargo, surgieron críticas porque varios de los legisladores tampoco saben un idioma originario.



Lea también: Inhabilitan a un 70% de candidatos a la Defensoría



Para el padre Fuentes, la disposición de que todo servidor público conozca un idioma nativo “debe ser aplicado por todos, no solamente por el Defensor del Pueblo” y exhortó a “nunca usar este requisito importante y constitucional para estar en contra de la oposición, sino que se verdaderamente sea para servir mejor a todos los bolivianos”.