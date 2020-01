Campeón de Calle 7 se recupera de su accidente

Tremendo susto el que se dio Iroshy Mukay el miércoles pasado. El exgladiador de Calle 7 (Unitel) iba en su moto por el zoológico cuando fue embestido por un automóvil que lo tiró unos metros por la calle.

El campeón de la sexta y séptima temporada del reality confiesa que no vio al vehículo en ningún momento y que no recuerda ni el color del auto. "Quedé inconsciente por el golpe, cuando reaccioné un señor me arrastró a la acera y me ayudó con la moto. El conductor del auto se dio a la fuga", contó.

El médico le dio 15 días de baja, según explicó Iroshy, que ahora cumple con su tratamiento de desinflamantes y píldoras para el dolor.